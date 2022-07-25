Дважды в одну реку не войдешь? Можно ли получить повестку повторно 25 июля, 18:11 Можно ли получить повестку дважды (Фото:Министерство обороны Украины)

Лица, отказавшиеся от получения повестки могут быть привлечены (в некоторых случаях) к административной ответственности, а люди, которые не явились в территориальные центры комплектования после получения повестки и прохождения ВЛК могут быть подвергнуты уголовной ответственности. Их наказание регулируется ст. 336 УКУ.

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Вместе с тем эта статья не предусматривает снятия правонарушителя с военного учета и предоставления ему отсрочки от мобилизации. Все, кто осужден по ст. 336 Уголовного кодекса Украины могут подлежать мобилизации и повторно получить соответствующие повестки. Об этом рассказал представитель волонтерского движения Адвокаты ВСУ адвокат Роман Лихачев.

Согласно ст. 14, 37 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе на районные (городские) комиссии по вопросам приписки возлагаются, кроме прочего, взятие на военный учет военнообязанных граждан, которые ранее были приговорены к лишению свободы, ограничению свободы, аресту или исправительным работам за совершение уголовного проступка, нетяжкого преступления , в том числе с освобождением от отбывание наказания и исключение из военного учета граждан, которые ранее были приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Нетяжким преступлением, по определению ст. 12 УКУ есть предусмотренное настоящим Кодексом деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок не более пяти лет.

Напомним, недавно в ВСУ объяснили, что сначала военнообязанным лицам вручают повестку для уточнения информации, после чего они должны явиться в ТЦК и пройти ВЛК. В дальнейшем они могут получить вторую повестку — мобилизационный рассказ. В нем будут указаны дата и место, куда должен явиться призывник для комплектования определенной воинской части.

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