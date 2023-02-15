В Украине повестки в суд начали отправлять через Viber 15 февраля, 20:58 В Viber будут приходить повестки в суд (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Со среды, 15 февраля, украинцам будут приходить судебные повестки и вызовы в мессенджере Viber. Об этом сообщает Государственная судебная администрация Украины.

В пресс-службе ГСА объяснили, что теперь система документооборота будет стараться по умолчанию отправить повестку через мессенджер. Если это невозможно, ее традиционно отправят как SMS.



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«Средняя стоимость отправки одной повестки для суда будет значительно ниже, поскольку для отправки одной повестки с помощью Viber нужно только одно сообщение (против 5−6 SMS-сообщений в среднем и 15 как максимум)», — рассказали в ГСА.

С полуночи до 12:00 первого дня работы сервиса по Viber отправили 60% повесток. По словам и.о. гендиректора ГСА Николая Козлова, если бы повестки отправляли регулярной почтой, это бы обошлось бюджету в 23 раза дороже.