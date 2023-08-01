Всеобщая мобилизация. Кому повестки вручают на улице, каков порядок действий и как подготовиться к визиту в ТЦК 1 августа, 08:08 Мобилизация: повестки — кто получает на улице, какие документы надо в ТЦК, как заполняют повестки (Фото:Служба связей с общественностью 80-й ОДШБр ДШВ ВСУ)

Общая мобилизация в Украине продлена до 15 ноября 2023 года. Повестки вручают всем мужчинам от 18 до 60 лет — они могут быть мобилизованы для защиты Украины от российского вторжения. Рассказываем, кому и почему повестки вручают на улице, и какие документы стоит брать в территориальные центры комплектования.

Общая мобилизация и военное положение действуют в Украине с 24 февраля 2022 года. Военным на фронте необходимо пополнение личного состава, Силы Обороны восстанавливают число бойцов после потерь, поэтому органы воинского учета должны точно знать, какой есть мобилизационный резерв, и какие мужчины могут быть отправлены в подразделения.

Видео дня

По новому Порядку воинского учета, мужчины должны обновлять учетные данные не реже раза в пять лет, а те, кто имеет право на отсрочку, должны подтверждать ее ежегодно осенью.

Однако, существуют проблемы с добровольным обновлением информации, и уполномоченные представители вручают повестки в ТЦК на улицах, чтобы проверять наличие отсрочки у мужчин, их состояние здоровья и оперативно восстанавливать личный состав подразделений, которые направляют соответствующие запросы в соответствии с тайными мобилизационными планами.

Почему повестки вручают на улице

Постановление Кабинета министров № 1487 содержит утвержденную форму повесток. Ее бланк предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки.

Постановлением № 1487 также установлен порядок вручения таких повесток военнообязанным, а именно: вручение повесток под их личную подпись по месту жительства (пункт 32 постановления).

Как отметил представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин, что вручение повесток на улице также в рамках законодательства, поскольку нигде не запрещено вручать повестки на улицах или в людных местах. Мужчины не обновляют учетные данные, например, ВПЛ не становятся на воинский учет по новому месту жительства, и ТЦК приходится вручать повестки на улицах.

«Если вручение повестки по адресу проживания, то общение идет в коридоре, в дверях, условно. Бывают такие случаи, что когда люди увидят работников ТЦК, то прячутся, или просто не открывают. Заходить на частную территорию, а тем более совершать там какие-то противоправные действия, выводить силой — такого работники ТЦК не могут. Срывы мобилизационной кампании могут быть на руку только нашему врагу», — подчеркнул военный.

Кто вручает повестки на улицах и дома адресно

Законодательством не установлено место, в котором могут вручить повестку. Как пояснила NV Мария Звягинцева, юрист Юридической сотни, количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом. Вручать их могут уполномоченные лица.

В соответствии с пунктом 56 Положения, оповещение граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных (городских) ТЦК уполномоченными на это лицами:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного (городского) ТЦК.

Перед вручением повестки граждане имеют право проверить документы у лиц, которые это делают. В частности, работникам ТЦК для проверки документов необходим приказ коменданта с мокрой печатью и фамилиями работников ТЦК, для вручения повестки — приказ начальника ТЦК с фамилиями работников, а также служебные удостоверения о том, что они действительно работают в ТЦК. Другие лица предоставляют приказ начальника ТЦК, который уполномочивает на вручение повесток и служебные удостоверения.

Какие есть виды повесток в Украине

Глава пресс-службы Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Мария Левко сообщила, что законом предусмотрено четыре вида повесток. Это следующие:

Повестка для уточнения данных. Эти повестки вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т. д. Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Эта повестка за подписью начальника ТЦК обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии в этой карточке будет указано заключение военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе. Повестка для призыва на срочную военную службу. Эта повестка предусматривает призыв на срочную военную службу. Мобилизационное распоряжение. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.

Призыв на срочную службу не происходит во время военного положения в соответствии со статьей 18−1 Закона о воинской обязанности и военной службе. Таким образом, в Украине во время мобилизации вручают только три вида повесток в таком порядке: уточнение данных, прохождение ВВК, мобилизационное распоряжение.

Как заполняют повестку для вручения

Нигде не указано, что повестку должны заполнять после проверки личных данных на улице, однако напрямую законом это не запрещено, поэтому юристы подчеркивают, что в практике обжалование подобных событий имеют индивидуальный характер.

Печать, подпись, фамилия, имя и отчество начальника ТЦК должны писаться им лично.

В любой повестке должны быть указаны следующие данные:

фамилия, имя и отчество;

год рождения;

адрес проживания военнообязанного;

вид повестки;

дата, время и адрес куда необходимо явиться;

уточнения относительно необходимых документов;

название органа;

печать, подпись, фамилия, имя и отчество начальника ТЦК.

Кто получает повестки в Украине

Как пояснил Leopolis руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко, 20% от мобилизованных являются добровольцами. 80% мужчин получают повестки на работе или на улице от уполномоченных лиц.

«Если не будет этих розысков, доставки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой. Приход в ТЦК — это не автоматическая отправка в армию. Нужно понимать, что это целый ряд процедур, а также медицинский осмотр. И те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию», — заверил военный.

Повестки получают следующие категории мужчин:

мужчины от 18 до 60 лет с правом на отсрочку, подтвержденным ТЦК;

исключенные с воинского учета мужчины от 18 до 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с бронированием на работе;

снятые с воинского учета мужчины от 18 до 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью и тяжелыми болезнями;

мужчины от 18 до 60 лет, которые не имеют оснований для отсрочки;

мужчины от 18 до 60 лет, которые были осуждены к тяжкому преступлению.

Какие документы брать для похода в ТЦК

Для уточнения данных в ТЦК необходимо взять военно-учетные документы, паспорт, код, все свидетельства о браке, рождении детей. Прежде всего обновляется учетная информация, о месте проживания, контактные данные, семейное положение. Стоит взять все документы, которые дают право на отсрочку по статье 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации:

Решение МСЭК о состоянии здоровья родителей, жены, детей, если они есть, решение о назначении опекуном, решение о назначении инвалидности жены или родителей и справка о составе семьи, документ об отсрочке из университета, если он не предоставлен в ТЦК ранее, заключение ВВК об исключении с воинского учета и признании непригодным к военной службе, и другие.

После проверки учетных данных, мужчину могут направить на прохождение ВЛК. Не исключено, что это могут сделать сразу после уточнения данных, хотя закон предусматривает обследование перед ВЛК. Поэтому, стоит брать с собой все заключения врачей о состоянии здоровья, если с ним есть проблемы. Как сообщили в Полтавском областном ТЦК, врачи на ВВК принимают заключения из государственных поликлиник. Поэтому, стоит получить заключение о состоянии здоровья в государственном учреждении, если человек лечился в частной клинике.