«Не противоречит закону». В ЦПД сообщили, что повестки допустимо вручать на улице 10 июня, 22:17 Цей матеріал також доступний українською Отмечается, что вручение повестки не означает мобилизацию (Фото:Центр протидії дезінформації/Facebook)

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает, что вручение повесток на улице абсолютно законно.

«Во время общей мобилизации в Украине граждане страны получают повестки о призыве на военную службу не только по месту жительства, работы, но и на улицах или на блокпостах. Такой формат не противоречит закону», — говорится в сообщении ЦПД в Facebook.

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Отмечается, что вручение повестки не означает мобилизацию. В повестке определяется дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии, для проверки данных гражданина и определения его пригодности к службе.

«За неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 1700 до 3400 грн, а за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации грозит уголовная ответственность от 3 до 5 лет», — добавили в ЦПД.

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