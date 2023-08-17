Всеобщая мобилизация. Кому вручают повестки на улицах и адресно и по закону заполнять повестку 17 августа, 20:43 Повестки на блокпосту и улице — как правильно заполнять, кто вручает, кому выдают в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Работники ТЦК и другие уполномоченные лица вручают повестки всем военнообязанным на улицах, блокпостах адресно и на работе. Какие правила вручения повестки в Украине?

Всеобщую мобилизацию и военное положение в Украине продлили до 15 ноября 2023 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы. Мобилизация происходит после уточнения данных и прохождения ВВК. Для визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки мужчинам вручают повестки об уточнении данных.

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Если на этапе уточнения данных оказывается, чтобы у мужчины нет права на отсрочку, его могут направить на прохождение военно-врачебной комиссии для определения годности к службе. Мобилизации во время военного положения подлежат все годные и ограниченно годные к службе по решению ВВК.

В законах указано как заполняется и вручается повестка. В частности, это Постановление КМУ № 1487, Постановление КМУ № 352 и Постановление КМУ № 154.

Кому вручают повестки на улице, блокпосту, адресно и на работе

Начальник харьковского областного ТЦК Владимир Аррап подчеркнул в интервью ArmyInform, что обязанность защищать Украину предусмотрена Конституцией и работники ТЦК принудительно мобилизуют всех мужчин, независимо от их желания.

«Мы руководствуемся Конституцией Украины, где в ст. 65 прописано, что защита независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью каждого гражданина. Законом Украины О воинской обязанности и военной службе и еще рядом нормативно-правовых актов», — подчеркнул он.

Как сообщил представитель областного Полтавского ТЦК Роман Истомин, мужчины, в частности ВПЛ, после изменения места жительства не становятся на воинский учет в ТЦК и не сообщают учетные данные. Или украинцы, которые переехали из другого города и не стали на воинский учет по месту жительства.

Таким образом, в первую очередь повестки будут вручать мужчинам, которые еще не были в ТЦК с 2022 года и ВПО. Как рассказала Общественному пресс-секретарь Черкасского ТЦК Алина Кривошея, повестки об уточнении данных будут выдаваться двум категориям мужчин.

«Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц», — объясняет она.

Повестку на улице могут получить любой из мужчин от 18 до 60 лет:

мужчины от 18 до 60 лет с правом на отсрочку, подтвержденным ТЦК и без него;

исключенные и снятые с воинского учета мужчины от 18 до 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с бронированием на работе;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью и тяжелыми болезнями;

мужчины от 18 до 60 лет, которые были осуждены к тяжкому преступлению;

Что указывается в повестке — можно ли ее заполнить на месте

Постановление КМУ № 1487 содержит утвержденную форму повесток. Ее бланк предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки. Постановлением № 1487 также установлен порядок вручения таких повесток военнообязанным, а именно: вручение повесток под их личную подпись по месту жительства (пункт 32 постановления).

Военнообязанному вручают заполненную повестку. Там должно быть указано:

фамилия, имя и отчество военнообязанного;

номер повестки;

дата рождения военнообязанного;

адрес военнообязанного;

номер и дата распоряжения;

дата, время и адрес места, куда надо явиться;

уточнения относительно документов или вещей которые следует иметь с собой;

название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя комплектовочного центра;

дата вручения повестки;

Юрист Виктория Тютюнникова в эфире ICTV отметила, что подписанную начальником ТЦК повестку могут заполнять на месте. Но в том случае, если это делается в присутствии председателя ТЦК, от имени которого вручается повестка, или если он это делает лично.

Кто вручает повестку и какие документы должен предъявить

Оповещение о явке граждан на приписку проводится по распоряжениям руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки по форме согласно распоряжению, форма которого предусмотрена Положением № 352. Также, установлено, кто может вручать повестки:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов — в случае получения распоряжения ТЦК;

руководители ( главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения ТЦК;

главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения ТЦК; руководители учебных заведений в случае распоряжения с ТЦК;

уполномоченные представители ТЦК, которые получили приказ руководителя о выдаче повесток.

Как пояснила NV Мария Звягинцева, юрист Юридической сотни, количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом.

Перед вручением повестки, украинцы имеют право проверить документы у лиц, осуществляющих вручение.

Все указанные уполномоченные лица обязаны иметь при сове соответствующее распоряжение начальника ТЦК с их фамилиями на вручение повесток.

Также уполномоченные представители органов и организаций, которые вручают повестку должны иметь действительное служебное удостоверение, которое доказывает, что они работают в этом учреждении.

Представители ТЦК, как военнослужащие, в случае принятия приказа коменданта, имеют право проверять документы. Для этого они должны представить приказ коменданта со своими фамилиями.

Отказ и уклонение от повестки

В случае нарушения правил вручения повестки мужчина может отказаться от нее. Законом не предусмотрено, что он должен для этого что-то подписывать. Для того, чтобы доказать основания для отказа, необходимо записать на видео процесс вручения с нарушениями. Уполномоченные лица в присутствии двух свидетелей могут составить акт об отказе от повестки.

Начальник ТЦК впоследствии может наложить штраф на мужчину, который отказался от повестки, для уплаты которого полиция может задержать военнообязанного на улице и доставить в ТЦК. Если после уплаты штрафа мужчина не придет по новой повестке, может дойти до уголовной ответственности за уклонение.