На улицах и в комендантский час. Как долго будут раздавать повестки мужчинам в публичных местах ― объяснили в Штабе
Мобилизация — как долго повестки будут вручать на улицах (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
Общая мобилизация в Украине проходит с 24 февраля. Работники ТЦК вместе с полицией или военными могут выдавать повестки в публичных местах всем мужчинам призывного возраста.
Повестки на улицах выдают для того, чтобы провести учет мужчин, которые не предоставляли информацию в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сказал 24 Каналу, что Минобороны собирает и актуализирует данные о военнообязанных, и это будет продолжаться, пока все мужчины добровольно не начнут приходить в ТЦК.
По его словам, мужчины практически никогда не извещают территориальные центры комплектования о том, какое образование они получили, куда переехали, когда поженились, развелись или у них появились дети.
«Если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в территориальные центры, никто не ловил бы их на улицах», — сказал Горбач.
Полковник ЗУ подчеркнул, что раздача повесток с целью уточнения данных происходит в общественных местах потому, что люди не открывают двери, когда повестки раздают по домашним адресам.
Поэтому мужчинам вручают повестки в наиболее людных местах и при нарушении ими порядка — например, на вокзалах, на блокпостах, в торговых центрах, на улицах.
«Особенно легко это сделать, когда нарушается общественный порядок — например, комендантский час», — объясняет Горбач.
При этом он говорит, что таким образом призывают только 5% мужчин, которым вручают повестки, основная задача — обновление информации об их специальности, работе и праве на отсрочку.
«Это не значит, что всем этим людям вручают повестки, чтобы призвать их в ВСУ. В 95% это делают, чтобы гражданин явился в территориальный центр и там уточнили его военно-учетные данные. А потом он возвращается домой», — говорит военный.
Кто может вручать повестки
Вручение повесток производится только лично определенными категориями служащих:
- непосредственно должностными лицами районного (городского) ТЦК и СП;
- органами местного самоуправления;
- руководителями предприятий, учреждений, организаций;
- ректорами, руководителями учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;
- владельцами домов.
Что должно быть указано в повестке
Повестка не может быть заполнена при военнообязанном. Лица, имеющие право вручать повестку, выдают уже заполненный бланк. Там должно быть указано:
- Фамилия, имя и отчество, военнообязанное;
- Дата рождения;
- Адрес военнообязанного;
- Место работы;
- Вид повестки;
- Дата, время и адрес места, куда нужно явиться;
- Уточнение относительно документов или вещей, которые следует иметь с собой;
- Название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя комплектующего центра.
Ответственность за уклонение от призыва
- административная ответственность предусмотрена статьей 210 КУоАП — нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, нарушение которой влечет наложение штрафа от 510 грн до 850 грн;
- уголовная ответственность предусмотрена статьей 335 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, нарушение которой карается ограничением свободы сроком до трех лет.