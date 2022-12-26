На улицах и в комендантский час. Как долго будут раздавать повестки мужчинам в публичных местах ― объяснили в Штабе 26 декабря, 16:01 Мобилизация — как долго повестки будут вручать на улицах (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Общая мобилизация в Украине проходит с 24 февраля. Работники ТЦК вместе с полицией или военными могут выдавать повестки в публичных местах всем мужчинам призывного возраста.

Повестки на улицах выдают для того, чтобы провести учет мужчин, которые не предоставляли информацию в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сказал 24 Каналу, что Минобороны собирает и актуализирует данные о военнообязанных, и это будет продолжаться, пока все мужчины добровольно не начнут приходить в ТЦК.

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По его словам, мужчины практически никогда не извещают территориальные центры комплектования о том, какое образование они получили, куда переехали, когда поженились, развелись или у них появились дети.

«Если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в территориальные центры, никто не ловил бы их на улицах», — сказал Горбач.

Полковник ЗУ подчеркнул, что раздача повесток с целью уточнения данных происходит в общественных местах потому, что люди не открывают двери, когда повестки раздают по домашним адресам.

Поэтому мужчинам вручают повестки в наиболее людных местах и при нарушении ими порядка — например, на вокзалах, на блокпостах, в торговых центрах, на улицах.

«Особенно легко это сделать, когда нарушается общественный порядок — например, комендантский час», — объясняет Горбач.

При этом он говорит, что таким образом призывают только 5% мужчин, которым вручают повестки, основная задача — обновление информации об их специальности, работе и праве на отсрочку.

«Это не значит, что всем этим людям вручают повестки, чтобы призвать их в ВСУ. В 95% это делают, чтобы гражданин явился в территориальный центр и там уточнили его военно-учетные данные. А потом он возвращается домой», — говорит военный.

Кто может вручать повестки

Вручение повесток производится только лично определенными категориями служащих:

непосредственно должностными лицами районного ( городского) ТЦК и СП;

городского) ТЦК и СП; органами местного самоуправления;

руководителями предприятий, учреждений, организаций;

ректорами, руководителями учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;

владельцами домов.

Что должно быть указано в повестке

Повестка не может быть заполнена при военнообязанном. Лица, имеющие право вручать повестку, выдают уже заполненный бланк. Там должно быть указано:

Фамилия, имя и отчество, военнообязанное;

Дата рождения;

Адрес военнообязанного;

Место работы;

Вид повестки;

Дата, время и адрес места, куда нужно явиться;

Уточнение относительно документов или вещей, которые следует иметь с собой;

Название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя комплектующего центра.

Ответственность за уклонение от призыва

административная ответственность предусмотрена статьей 210 КУоАП — нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, нарушение которой влечет наложение штрафа от 510 грн до 850 грн;

уголовная ответственность предусмотрена статьей 335 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, нарушение которой карается ограничением свободы сроком до трех лет.