Военное положение. Коммунальщикам хотят разрешить собирать данные о мужчинах, вручать повестки и способствовать доставке в ТЦК 8 августа, 14:17 Повестки: коммунальщики и владельцы домов могут быть обязаны вручать повестки и собирать данные о мужчинах (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине с 2023 года действуют новые правила воинского учета, которые предусматривают количество учреждений, которые могут собирать данные о мужчинах и перспективы постановки на воинский учет женщин.

Во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине правительство ввело новые правила воинского учета. С 5 января 2023 года действует Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный Постановлением № 1487, который предусматривает создание электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов и устанавливает кто и как собирает данные о мужчинах.

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Нардеп от Слуги народа Мазурашу Георгий предлагает разрешить коммунальщикам и владельцам домов собирать информацию о мужчинах от 18 до 60 лет и передавать в ТЦК а также вручать повестки таким мужчинам. Такое изменение в законодательство он предлагает законопроектом № 9566.

«И избиратели, и представители ТЦК отмечают, что в этот тяжелый для страны период важно мобилизовать всех граждан трудоспособного возраста и состояния на выполнение задач в контексте Обороны и достижения заветной Победы. Самые смелые патриоты уже стали на защиту Отечества с оружием в руках. Других смелых патриотов, которые потенциально готовы защищать Отечество с оружием в руках, надо профессионально выявлять и работать с ними, чтобы они дошли до физической и моральной готовности выполнять боевые задачи. А те, которые по разным причинам не могут/хотят воевать, должны быть привлечены к работе на экономику, от которой зависит обороноспособность», — подчеркивает автор законопроекта в пояснительной записке.

Сбор данных и выдача повесток — кому еще хотят предоставить право

Проектом № 9566 предлагают изменение в статью 38 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, добавив новый пункт — 12. Он предусматривает предоставление полномочий на сбор информации о мужчинах от 18 до 60 лет таким учреждениям, лицам и организациям:

жилищно-эксплуатационным организациям;

другим организациям, предприятиям и учреждениям, осуществляющим эксплуатацию домов;

собственникам домов;

По этим изменениям эти учреждения и лица могут собирать учетные данные мужчин и подавать их в ТЦК в соответствии с распоряжениями ТЦК и решений исполнительных органов советов на уровне сел, поселков и городов. Также, их хотят уполномочить вручать повестки.

«В соответствии с распоряжениями районных (городских) ТЦК и решений исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов своевременно подают необходимые сведения в указанные органы о призывниках и военнообязанных, извещают их о вызове в районные (городские) ТЦК путем вручения повесток и способствуют прибытию по вызову», — говорится в законе.

Кто обязан собирать данные о мужчинах и передавать ТЦК

В Украине воинский учет проводят ТЦК по месту жительства мужчин, работодатели, где работают мужчины, дипломатические учреждения Украины за рубежом, где мужчины стоят на дипломатическом учете. Также, при отсутствии ТЦК, воинский учет проводится в государственных органах, органах местного самоуправления — например в селах, поселках, небольших городках. Такие данные передаются в районный ТЦК.

Собирают учетные данные о мужчинах:

районные, городские ТЦК;

государственные органы, органы местного самоуправления;

предприятия, учреждения, организации;

дипломатические учреждения за рубежом;

Постановление КМУ № 1487 также предусматривает наполнение электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов из других реестров, которые действуют в Украине.



Кто имеет право вручать повестки

Как пояснила NV Мария Звягинцева, юрист Юридической сотни, количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом. Вручать их могут уполномоченные лица. В соответствии с пунктом 56 Положения № 352 оповещение граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных ТЦК.

Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного (городского) ТЦК.

Сотрудники ТЦК, представители органов местного самоуправления должны иметь при себе распоряжение председателя ТЦК со своими именами о том, что они имеют право выдавать повестки, а также служебное удостоверение. Руководители предприятий, учреждений, организаций получают распоряжение председателя ТЦК о выдаче повесток сотрудникам.

Постановление КМУ № 1487 также содержит утвержденную форму повесток. Ее бланк предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки. Постановлением № 1487 также установлен порядок вручения таких повесток военнообязанным, а именно: вручение повесток под их личную подпись по месту жительства (пункт 32 постановления).