Смена правил. ТЦК могут вручать повестки на улице еще одной категории граждан 19 апреля, 13:14 Мобилизация: вручение повесток — кому можно вручать повестки на улице без ограничений (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Законом не закреплены места, где можно вручать повестки уполномоченными ТЦК лицами. Правительство изменило закон о территориальных центрах комплектования, чтобы разрешить выдавать повестки еще одной категории граждан на улицах.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, кроме лиц, которые по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации имеют отсрочку. Уполномоченные ТЦК работники выдают повестки на улицах и адресно, потому что законом не установлены ограничения по месту выдачи.

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11 апреля 2023 принято Постановление КМУ № 318, которое внесло изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по вручению повесток. По новым правилам ТЦК могут выдавать повестки еще одной категории лиц.

Выдача повесток в Украине

Работники районных и областных ТЦК осуществляют уведомления военнообязанных, резервистов и призывников путем вручения повесток. Повестки выдаются:

на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период ( причисленных к военному оперативному резерву);

причисленных к военному оперативному резерву); на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период;

С 11 апреля 2023 года повестки издаются независимо от места нахождения указанных лиц на военном учете.

Как сообщает Юридический советчик для ВПЛ, это решение юридически не позволяет обжаловать выдачу повестки не по месту учета в суде.

«То есть, к примеру, вручение повестки в г. Киеве военнообязанному гражданину, стоящему на военном учете в г. Харькове, вполне законно и не может быть основанием для обжалования таких действий работников ТЦК», ― пишут специалисты.

Кто не может получить повестку от ТЦК на улице

Полномочия работников ТЦК не распространяются на две категории украинцев:

военнообязанных и резервистов СБУ;

военнообязанных и резервистов Службы внешней разведки.

У двух категорий украинцев есть свой учет, который проводят соответственно органы СБУ и Службы внешней разведки.

Где уточнять данные и проходить ВВК после вручения повестки не по месту учета

Юрист Ростислав Небельский, практикующий уголовное право в юркомпании Arzinger, пояснил , что при выдаче повесток не по месту регистрации был технический момент, который по закону усложнял призыв лица в ТЦК.

«Здесь есть технический момент. В повестке должно быть указано, куда следует явиться лицу. Если в Киеве вручили повестку, а лицо зарегистрировано в другом регионе, и там же его личное дело, то в таком случае просто технически он не сможет пройти эти процедуры в Киеве, где нет его документов, в том числе медицинских», ― подчеркнул он.

Кроме того, законом не урегулирован вопрос полномочий ― имеет ли полномочия Киевский ТЦК направлять лицо для прохождения каких-либо действий за пределами города, где у него личное дело.

Кто может вручать повестки

Законодательством не установлено место, где могут вручить повестку. В соответствии с пунктом 56 Положения уведомления граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных ТЦК.

Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного ( городского) ТЦК.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец подчеркнул, что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток.

В частности, сотрудники ТЦК должны иметь при себе распоряжение главы ТЦК со своими именами о том, что они имеют право выдавать повестки, а также служебное удостоверение или иной документ, доказывающий их работу в ТЦК.

Руководители предприятий, учреждений и организаций по выдаче повесток работникам должны получить распоряжение председателя ТЦК о выдаче повесток и по требованию должны показать его работникам.

Представители органов местного самоуправления обязаны иметь при себе удостоверение доказывающее, что они работают именно в указанных учреждениях и распоряжение ТЦК, которое уполномочивает на выдачу повесток.

Кто имеет право проверять документы для вручения повестки

Повестки должны быть заранее заполнены до вручения и с подписью председателя ТЦК и мокрой печатью. Для вручения повестки на улице необходимо проверить документы мужчины.

Работники Нацполиции и ТЦК имеют право проверять документы в военное время, но на основании таких причин, указанных в пункте 7 Постановления КМУ № 1456 :

если лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица;

если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение;

если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;

если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено или для хранения, использование или перевозка которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;

если лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия;

если внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;

нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.

По пункту 5 Постановления КМУ № 1456, полицейские и работники ТЦК должны предъявить по требованию приказ коменданта о праве на проверку документов, в котором указана фамилия проверяющего лица.

Лица, которые остановили гражданина Украины на улице для проверки документов, обязаны:

сообщить одно из семи оснований проверки;

представиться, показать служебное удостоверение, но не давать в руки;

по требованию человека показать приказ коменданта относительно уполномочия на проверку документов и приказ или распоряжение ТЦК которым уполномочены на вручение повесток;

Мужчина должен предъявить документы, удостоверяющие личность, но не давать в руки. После вручения повестки граждане обязаны явиться в указанные ТЦК в указанное время с документами, указанными в повестке. При уклонении от повестки наступает административная или уголовная ответственность.

Ответственность за уклонение от повестки

Вид и мера ответственности за неприбытие по повестке зависит от цели вызова в ТЦК: сверка учетных данных, направление на прохождение медицинской комиссии или призыв на военную службу во время мобилизации.

Неявка по повестке об уточнении данных или по повестке о прохождении ВВК означает административную ответственность. Неявка по повестке о мобилизации означает уголовную ответственность. В случае если лицо не состоит на военном учете, после первого предупреждения председателя ТЦК наступает уголовная ответственность.

В соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторное нарушение или нарушение в особое состояние влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц ― от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности - ограничение свободы сроком до 3 лет.

Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Статья 337 УКУ предусматривает штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки.

По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в них лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Лицо не может не явиться по повестке в ТЦК.

Факт вручения повестки не обжалуется в суде по решению Верховного Суда Украины в постановлении от 8 сентября 2022 по делу № 300/1263/22.