За что следует ответственность. Что такое оповещение от ТЦК и чем отличается от повестки 24 апреля, 13:01 Мобилизация 2023: что такое оповещение и чем отличаются повестка и уведомления от ТЦК (Фото:Сергей Наев/Facebook)

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Сотрудники территориальных центров комплектования обеспечивают выполнение мобилизационных планов. Что означает уведомление, используемое работниками ТЦК и чем оно отличается от повестки.

Военное положение и общая мобилизация в Украине продлены до 20 мая 2023 года. Военнообязанными числятся все мужчины от 18 до 60 лет, и они могут получить повестку от уполномоченных лиц. Постановка на военный учет проходит по Порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, мобилизационные мероприятия и список лиц, имеющих право на отсрочку по Закону Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации.



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Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту регулирует оповещение и вручение повесток украинцам.

После вступления в силу Указа Президента Украины начальники ТЦК готовят приказы о проведении призыва граждан Украины и готовят повестки.

Что такое оповещение

Как пояснил 24 канала юрист Владислав Юрчак, оповещение ― это процесс, или, другими словами, механизм, с помощью которого уполномоченные лица ТЦК и другие вручают повестки мужчинам в Украине.

«Оповещение – это только механизм, который может использовать ТЦК и СП для вручения повесток военнообязанным», – объяснил юрист.

Уведомление означает, что мужчине сообщили о том, что он должен стать на учет, или уточнить свои учетные данные. До конца 2026 года женщины имеют права как не военнообязанные граждане и не призываются, хотя высшие учебные заведения обязуются вести военный учет и передавать данные о женщинах медицинских специальностей по новому Порядку военного учета.

Процесс оповещения может использоваться для уточнения информации и учета, а также для формирования резерва. Поэтому он может использоваться не только для призыва на срочную службу или для мобилизации.

Распоряжение руководителя ТЦК может быть адресовано органам местного самоуправления, руководителям предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебным заведениям, независимо от подчинения и формы собственности, и они имеют право провести оповещения среди работников, студентов или просто граждан о мобилизационных мероприятиях и выдавать повестки, которые прилагаются к такому оповещению.

Что такое повестка к ТЦК

Повестка ― это конкретное предписание, которое касается конкретного лица и устанавливает ему обязанность прибыть в определенный ТЦК в определенный срок с целью:

уточнение данных;

прохождение военно-врачебной комиссии;

призыва на срочную военную службу;

мобилизации в конкретную воинскую часть (мобилизационное распоряжение).

Владислав Юрчак отмечает, что с точки зрения юридической силы, следует отметить, что самих военнообязанных оповещения не обязывает к каким-либо действиям, однако получение повестки в результате уведомления влечет юридические последствия.

Таким образом, уведомления и любые другие действия, кроме вручения повестки в соответствии с законом, не означают ответственности у военнообязанных. Только надлежащим образом врученная повестка от уполномоченных лиц означает административную или уголовную ответственность лица в отношении выполнения требований, указанных в повестке.

Ответственность за уклонение от повестки

Вид и мера ответственности за неприбытие по повестке зависит от цели вызова в ТЦК: сверка учетных данных, направление на прохождение медицинской комиссии или призыв на военную службу во время мобилизации.

Неявка по повестке об уточнении данных или по повестке о прохождении ВВК означает административную ответственность. Неявка по повестке о мобилизации означает уголовную ответственность. В случае если лицо не состоит на военном учете, после первого предупреждения председателя ТЦК наступает уголовная ответственность.

В соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторное нарушение или нарушение в особое состояние влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц ― от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности - ограничение свободы сроком до 3 лет.

Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Статья 337 УКУ предусматривает штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки.

По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в них лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, работодатели, руководители учреждений, предприятий и организаций, а также должностные лица в случае невыполнения ими обязанностей, установленных в распоряжении руководителя ТЦК и СП, могут нести административную ответственность по статье 210-1 КУоАП, что предусматривает санкцию в виде штрафа в размере от 1700 до 3400 грн и от 3400 до 5100 грн штрафа для должностных лиц. То есть они могут нести ответственность за невыполнение требований по уведомлению, а не только самого вручения повестки.