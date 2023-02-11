Повестки на улице. Могут ли в ТЦК получить персональные данные путем осмотра личности его и вещей
Повестки на улице — можно ли получить личные данные после обыска полицией в ТЦК (Фото:facebook.com/okPivden)
В Украине всеобщая мобилизация продлена до 19 мая. Военные и полиция проводят усиленные мероприятия по мобилизации во всех населенных пунктах.
В Украине идет общая мобилизация и повестки выписывают на улицах всем мужчинам от 18 до 60 лет. Военные с сотрудниками Полиции проверяют документы военнообязанных, а затем выписывают повестку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Адвокат Роман Симутин объяснил, что задерживать за отказ от получать повестку военнообязанного не имеют права.
Могут задерживать в случае отказа от повестки
Задерживать могут только сотрудники полиции для пресечения правонарушения. Если кто-то не берет повестку, не правонарушение, поэтому задерживать за совершение правонарушения и составлять протокол оснований нет.
Если лицо получило повестку, о чем расписалось в ТЦК, и не пришло, ТЦК может сформировать документы о нарушении законодательства о военном учете или мобилизации (статьи 210 и 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и потребовать от полиции задержать и доставить лицо в ТЦК.
В таком случае, согласно ст. 262 КУоАП, полиция может произвести задержание после проверки документов для доставки в ТЦК. Но задержание производится исключительно при наличии материалов, подтверждающих совершение лицом вышеупомянутых админправонарушений.
В случае нарушения процедуры задержания или отсутствия документов — оно незаконно, и предусматривает ответственность за превышение служебных полномочий, статья 365 УК Украины. Факт нужно зафиксировать и желательно призвать свидетелей.
Можно ли проводить личный осмотр в ТЦК
Адвокат Роман Симутин отметил, что в случае отказа лица предоставить личные данные, его задерживают на основе вымышленного нарушения, доставляют в ТЦК. В ТЦК, по словам юриста, события могут идти по оптимистическому и реалистичному сценариям:
- лицо отпускают;
- полиция составит протокол задержания за вымышленное нарушение и будет проводить личный осмотр и осмотр вещей.
При осмотре полиция получает паспорт или иное удостоверение личности и получает доступ к персональным данным, которые затем передают представителям ТЦК.
Проверка, обзор и обыск ― когда применяется
Полиция может применять по законным основаниям один или все виды проверки лиц.
- Статья 34 Закона о национальной полиции предусматривает проведение проверки.
Поверхностная проверка — визуальный осмотр лица/вещей гражданина, не подозреваемого в совершении административного/уголовного правонарушения, однако, когда существует достаточно оснований полагать, что он имеет при себе вещь, оборот которой запрещен или ограничен или представляет угрозу жизни или здоровью такого лица или других лиц.
- Статья 264 КУоАП предусматривает личный досмотр и осмотр вещей.
Личный осмотр и осмотр вещей применяется к лицу, в отношении которого имеются сведения о совершении им административного правонарушения или задержанного за его совершение (например, осмотр перед помещением в комнату для задержанных и доставленных (КЗД)).
- Личный обыск/обыск лица ― применяется к лицу, задержанному по подозрению в совершении уголовного правонарушения или лица, участвующего в проведении обыска жилья или иного владения лица. Описаны статьями 191, 208, 236 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Личный обзор и обзор вещей — что нужно знать
Нужно знать особенности и основания для проведения личного осмотра и осмотра вещей — его проводят чаще всего.
- Осмотр не может производиться без составления протокола задержания.
- Перед осмотром лицу должны сообщить, почему его осматривают и разъяснить права. Уже при этом лицо имеет право на правовую помощь.
- Осмотр, как и задержание, возможен исключительно при наличии оснований, что гражданин совершило правонарушение. Это: на нем или его одежде есть следы, кто-то указал на него, как нарушителя или есть ориентировка.
- Задержание не может превышать 3 часов — отсчет времени с момента, когда к человеку подошли на улице.