Повестки на улице. Могут ли в ТЦК получить персональные данные путем осмотра личности его и вещей 11 февраля, 08:31 Повестки на улице — можно ли получить личные данные после обыска полицией в ТЦК (Фото:facebook.com/okPivden)

В Украине всеобщая мобилизация продлена до 19 мая. Военные и полиция проводят усиленные мероприятия по мобилизации во всех населенных пунктах.

В Украине идет общая мобилизация и повестки выписывают на улицах всем мужчинам от 18 до 60 лет. Военные с сотрудниками Полиции проверяют документы военнообязанных, а затем выписывают повестку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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Адвокат Роман Симутин объяснил, что задерживать за отказ от получать повестку военнообязанного не имеют права.

Могут задерживать в случае отказа от повестки

Задерживать могут только сотрудники полиции для пресечения правонарушения. Если кто-то не берет повестку, не правонарушение, поэтому задерживать за совершение правонарушения и составлять протокол оснований нет.

Если лицо получило повестку, о чем расписалось в ТЦК, и не пришло, ТЦК может сформировать документы о нарушении законодательства о военном учете или мобилизации (статьи 210 и 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и потребовать от полиции задержать и доставить лицо в ТЦК.

В таком случае, согласно ст. 262 КУоАП, полиция может произвести задержание после проверки документов для доставки в ТЦК. Но задержание производится исключительно при наличии материалов, подтверждающих совершение лицом вышеупомянутых админправонарушений.

В случае нарушения процедуры задержания или отсутствия документов — оно незаконно, и предусматривает ответственность за превышение служебных полномочий, статья 365 УК Украины. Факт нужно зафиксировать и желательно призвать свидетелей.

Можно ли проводить личный осмотр в ТЦК

Адвокат Роман Симутин отметил, что в случае отказа лица предоставить личные данные, его задерживают на основе вымышленного нарушения, доставляют в ТЦК. В ТЦК, по словам юриста, события могут идти по оптимистическому и реалистичному сценариям:

лицо отпускают;

полиция составит протокол задержания за вымышленное нарушение и будет проводить личный осмотр и осмотр вещей.

При осмотре полиция получает паспорт или иное удостоверение личности и получает доступ к персональным данным, которые затем передают представителям ТЦК.

Проверка, обзор и обыск ― когда применяется

Полиция может применять по законным основаниям один или все виды проверки лиц.

Статья 34 Закона о национальной полиции предусматривает проведение проверки.

Поверхностная проверка — визуальный осмотр лица/вещей гражданина, не подозреваемого в совершении административного/уголовного правонарушения, однако, когда существует достаточно оснований полагать, что он имеет при себе вещь, оборот которой запрещен или ограничен или представляет угрозу жизни или здоровью такого лица или других лиц.

Статья 264 КУоАП предусматривает личный досмотр и осмотр вещей.

Личный осмотр и осмотр вещей применяется к лицу, в отношении которого имеются сведения о совершении им административного правонарушения или задержанного за его совершение (например, осмотр перед помещением в комнату для задержанных и доставленных (КЗД)).

Личный обыск/обыск лица ― применяется к лицу, задержанному по подозрению в совершении уголовного правонарушения или лица, участвующего в проведении обыска жилья или иного владения лица. Описаны статьями 191, 208, 236 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Личный обзор и обзор вещей — что нужно знать

Нужно знать особенности и основания для проведения личного осмотра и осмотра вещей — его проводят чаще всего.

Осмотр не может производиться без составления протокола задержания.

Перед осмотром лицу должны сообщить, почему его осматривают и разъяснить права. Уже при этом лицо имеет право на правовую помощь.

Осмотр, как и задержание, возможен исключительно при наличии оснований, что гражданин совершило правонарушение. Это: на нем или его одежде есть следы, кто-то указал на него, как нарушителя или есть ориентировка.

Задержание не может превышать 3 часов — отсчет времени с момента, когда к человеку подошли на улице.