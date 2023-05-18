В Украине военнообязанные могут получать повестки прямо на пляжах — Гуменюк 18 мая, 08:22 Повестки могут вручать на пляжах (Фото:suspilne.media)

Повестки военнообязанным могут вручать на пляжах, поскольку они являются общественными местами, сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

«Вручение повесток допускается в любых местах. То есть общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Совершенно не исключено, что и там тоже», — сказала она Суспільному.

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По ее словам, повестка не способ наказания.

Уведомления проводятся в тех местах, где есть военнообязанные граждане.

В Україні з 24 лютого 2022 року триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають всі чоловіки від 18 до 60 років, і призивають і відправляють на фронт чоловіків без досвіду служби.

Мужчины после мобилизации проходят обязательное обучение в соответствии с их специальностью, которое может занять минимум один месяц после получения мобилизационного распоряжения.