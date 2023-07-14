Вручение повесток в Днепре: мужчины в военной форме устроили стрельбу в общественном месте — что говорит полиция 14 июля, 14:26 Мужчины в военной форме устроили стрельбу в общественном месте (Фото:Скриншот из видео/Telegram)

В соцсетях распространяется видео, где люди в военной форме в попытках вручить повестку на городском пляже в Днепре преследуют мужчину, применяя силу со словами «стреляй по ногам» и требованиями «лечь на землю».

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По словам свидетелей, несколько человек в военной форме окружили мужчину, после чего один из них поднял руку вверх и, вероятно, выстрелил. После этого мужчину начали избивать.

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Автор видео считает, что таким образом работники военкомата пытались вручить повестку.

Полиция отреагировала на инцидент в Днепре. Пресс-секретарь Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии Общественному заявила, что материал по данному факту зарегистрировали, сейчас проводят проверку и устанавливают участников события.