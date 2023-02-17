Получение повестки не означает немедленного отправления на фронт — Гуменюк 17 февраля, 15:44 Украинские военные возле Бахмута Донецкой области (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Получение повестки не означает немедленной отправки на фронт, заявила руководительница пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в интервью Радио Свобода.

«Получение повестки не означает немедленной отправки на фронт. Это опять-таки разгон пропагандистскими источниками такого нарратива, что сразу схваченный на улице оказывается в окопе. Это абсолютная ложь. Поскольку действительно первое — это выверение данных людей, далее прохождение при необходимости медицинской комиссии, если эти данные несовершенны, а есть такая потребность. В ходе этой комиссии может оказаться, что человек не подлежит мобилизации», — заявила спикер ОК Юг.

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После этого, по ее словам, следует уточнение обстоятельств, которые могут стать основанием для отсрочки.

«Многие имеют бронь, многие имеют троих детей и являются опекуном, то есть имеют законные основания для того, чтобы не оказаться в мобилизационном ресурсе. Но для выяснения этого всего необходимо явиться в ТЦК и предоставить данные», — отметила она.

Ранее распространяемую в соцсетях информацию о массовой отправке неопытных людей на фронт опровергал майор ВСУ Александр Мельничук.

По словам военного, вывоз только что мобилизованных из ТЦК после прохождения ВЛК на фронт - это невозможный фейк, поскольку их отправляли на обучение даже весной 2022 года, когда система не была налажена.

«Если мы говорим об эффективности мобилизации, то мы понимаем, что количество людей, которое было отправлено ― не где-то загрузили в автобусы и завезли на передовую. Да, мы понимаем, что подготовка где-то была сокращена, но она была. Слаживание подразделений какое-то минимальное было. Не говоря уже, как сейчас – это месяцами продолжается», – отметил Мельничук.

