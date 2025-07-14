Повестка на ВВК: нужно ли идти в ТЦК, если есть отсрочка и как оформить отказ от повестки

По статье 63 постановления 560 после подачи на отсрочку, во время действия отсрочки нельзя направлять на ВВК, но ТЦК может прислать повестку. NV разобрался, обязан ли такой военный проходить ВВК и идти в ТЦК.

Надо ли проходить ВЛК забронированным и если есть отсрочка

Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, утвержденный Постановлением № 76, который регулирует порядок бронирования работников критически важных предприятий, не требует прохождения ВВК для бронирования.

Также в Постановлении 560 указано, что военнообязанные, обратившиеся в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки (Центральное управление или региональные органы СБУ или соответствующее подразделение разведывательных органов) с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения годности к военной службе, кроме тех, которые были ранее признаны ограниченно годными или временно непригодными к военной службе, кроме тех, которые были ранее признаны ограниченно годными или временно непригодными к в

Однако, наличие брони или отсрочки не означает, что такой человек не может получить повестку.

Вручение повестки лицу с бронированием или отсрочкой не позволяет игнорировать ее, это означает, что нужно посетить ТЦК и отказаться от нее в порядке, установленном законом.

Когда можно аннулировать повестку

Игнорирование повестки карается законом, она может быть аннулирована, если военнообязанный имеет бронь или основания для отсрочки.

Чтобы аннулировать повестку нужно лишь выполнить несколько шагов:

прийти в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

предоставить сотрудникам ТЦК документы, подтверждающие наличие брони или отсрочки;

написать и заверить заявление.

При наличии законных оснований, повестку могут аннулировать. Но если этих оснований нет, то за отказ от получения повестки предусмотрено наказание. Обжаловать саму повестку в суде невозможно, можно оспаривать только последствия из-за ее вручения.

Как подтвердить право на отсрочку через ТЦК

Если лицо имеет право на отсрочку, то может обратиться в ТЦК с заявлением и документами об отсрочке. Комиссия обязана рассмотреть полученные на рассмотрение заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение семи дней с даты поступления, но не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации на запросы в органы государственной власти.

Если человек состоит на воинском учете в ТЦК, к которому обращается, или есть предписание или срок рассмотрения истек, то заявление не могут рассмотреть.

В этом случае нужно зарегистрироваться в ТЦК по месту регистрации места жительства или обновить свои данные, и только потом подавать заявление об отсрочке. В то же время для того, чтобы стать на учет и обновить данные, необходимо пройти медицинский осмотр (ВВК) для определения пригодности к военной службе.