Военный учет на работе. Кто выдает повестки работникам и какова ответственность за нарушение новых правил

17 января, 17:16
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Кто выдает повестки на работе и какая ответственность за уклонение (Фото:Pixabay.com)

Кто выдает повестки на работе и какая ответственность за уклонение (Фото:Pixabay.com)

В Украине с 2023 года действуют новые правила военного учета. Юрист объяснил NV, какие обязанности новый порядок возлагает на работодателей во время войны.

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В Украине Постановлением КМУ № 1487 от 30 декабря 2022 утвержден Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. В новом порядке изменили некоторую особенность военного учета учреждениями и организациями. Выдача повесток военнообязанным возможна по месту их работы.

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Адвокат, арбитражный управляющий юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Камша объяснил NV, как и кому выдают повестки на работе во время войны.

По закону обязанности по ведению военного учета возлагаются на работников службы персонала, службы управления персоналом, а обязанность выдавать повестки на руководителя.

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Военный учет 2023 года — обязанности работодателей

В случае получения распоряжений районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦКтСП) относительно оповещения призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в ТЦК руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций должны:

  • выдать приказ (распоряжение) об уведомлении призывников, военнообязанных и резервистов, довести его до сведения таких лиц под личную подпись в части, касающейся их прибытия в соответствующий ТЦК, орган СБУ, подразделение Службы внешней разведки;
  • вручить призывникам, военнообязанным и резервистам повестки о явке по вызову в ТЦК, орган СБУ, подразделение Службы внешней разведки (по наличию);
  • обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующий ТЦК, орган СБУ, подразделение Службы внешней разведки.
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Ответственность за нарушение военного учета на работе

В статье 210−1 КУоАП указано, что нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации карается следующим образом:

  • Первый раз влечет наложение штрафа на граждан от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц ― от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
  • Повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, а также совершение такого нарушения в особый период влечет наложение штрафа на граждан от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц ― от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Повестка Воинский учет Война России против Украины

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