Всеобщая мобилизация. Повестки мужчинам за границей, через родственников и на почту — как вручают повестки с 1 июля 26 июня, 18:53 Всеобщая мобилизация: Кому вручают повестки — меняются ли правила с 1 июля (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине повестки вручают всем мужчинам от 18 до 60 лет, способным по состоянию здоровья выполнять обязанности по защите страны. Какие особенности оповещения и есть ли изменения в правилах вручения повесток летом.

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Цели мобилизации, которые утвердили еще в феврале 2022 года, до сих пор не достигнуты. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки осуществляют оповещение военнообязанных путем вручения повесток в соответствии с мобилизационными планами, утвержденными высшим военным руководством Украины.

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Кроме того, нет никаких волн мобилизации — она объявлена 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор в соответствии с мобилизационными задачами, установленными высшим военно-политическим руководством и засекреченными во время войны.

Где можно вручать повестки

В Украине внесли изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки относительно вручения повесток. По новым правилам, территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут выдавать повестки мужчинам независимо от места воинского учета. Это означает, что проверку, имеет ли человек право на отсрочку и военно-врачебную комиссию могут проводить лицу, которое выехало в другой город и не имеет при себе документов о болезни или отсрочку.

Законодательством не установлено место, в котором могут вручить повестку. Как пояснила NV Мария Звягинцева, юрист Юридической сотни, количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом.

«Повестка должна быть подписана руководителем ТЦК, или органа СБУ, СВР, исполкома поселкового или иного совета», — говорит она.

К тому же, законом предусмотрено, что по распоряжению коменданта может быть создан совместный патруль из уполномоченных лиц и Нацполиции, который может проверять документы и вручать повестки при необходимости. Также, право проверять документы могут получить уполномоченные представители ТЦК по приказу коменданта.

Кто вручает повестки в Украине

По словам юриста, повестки в Украине могут вручать:

уполномоченные представители ТЦК;

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов — в случае получения распоряжения ТЦК;

руководители ( главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения.

главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения. руководители учебных заведений.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец подчеркнул, что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток. Это должно быть распоряжение начальника ТЦК и документы, которые доказывают работу в ТЦК или органах местного самоуправления.

Повестки по почте, через родственников, мужчинам с отсрочкой и за рубежом

Возможны случаи, когда повестки могут вручить на улице или прислать адресно мужчинам, которые уже имеют право на отсрочку, кого нельзя призывать, кто уже на фронте или вообще находится за границей.

Это происходит преимущественно потому, что ТЦК может проверять действительна ли отсрочка. Но могут быть и другие случаи. Вместе с повесткой может быть сообщение об открытии админдела об уклонении в случае неявки по повестке. Адвокат Андрей Межирицкий объяснил, что значит, когда повестка приходит мужчинам за рубежом, а ТЦК угрожает административным наказанием.

По словам юриста вызов по делу об административном правонарушении не предусмотрен ни одним нормативным актом, которым руководствуются в своей деятельности ТЦК.

«Фактически он является ничтожным ведь на дату его вручения события, которое могло бы быть квалифицировано как административное нарушение (неявка по повестке) еще не произошло, то есть руководитель ТЦК подписав такой документ заблаговременно предусматривает совершение правонарушения. Это является определенным средством воздействия на лицо, которое вызывают и побуждением его к явке в ТЦК. Поскольку сейчас почти все мобилизационные резервы исчерпаны, а ТЦК имеет не так много правовых инструментов для надлежащего выполнения поставленных перед ними задач, то они вынуждены применять такие методы», — подчеркнул он.

Граждане Украины не можут пожаловаться на ТЦК в случае отправки таких писем, ведь фактически такие действия не составляют никакого состава правонарушения с их стороны и не нарушают никаких прав и законных интересов человека.

Надлежащим образом врученной повестка считается, когда человек получил ее лично и расписался о получении, или если составлен акт отказа от подписания заверенный двумя свидетелями. При этом свидетели должны засвидетельствовать, что лицу было объявлено содержание повестки но, она в их присутствии отказалась ее получать.

Вбрасывание повестки в почтовый ящик, отправка на мессенджеры, вызов по телефону не является надлежащим оповещением, и не влечет административной или уголовной ответственности.

Составление протокола об административном правонарушении при отсутствии лица, в отношении которого он составлен сомнительное.

«Многочисленная судебная практика свидетельствует, что такой порядок невозможен ведь при этом нарушается право лица, привлекаемого к административной ответственности на правовую помощь, на предоставление объяснений по сути нарушений, что не дает возможности принять законное и обоснованное решение по делу», — подчеркнул адвокат.

Кроме того, ни о какой уголовной ответственности в этом случае не может быть речи, ведь она наступает не за систематические административные правонарушения, а за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. А призванными могут быть только лица пригодные к такой службе, что предполагает проведении ряда процедур и принятия управленческих решений, как прохождение ВВК, которая определяет состояние здоровья человека.

«К сожалению в современных реалиях есть вероятность того, что административный штраф все же будет наложен. И узнать об этом будет возможно только после открытия исполнительного производства. Защитить свои права в этом случае возможно даже из-за границы, ведь сейчас суды отменяют постановления по ст. 210−1 КУоАП, если ТЦК не докажет надлежащего вручения лицу повестки и его присутствия при составлении административного протокола», — объясняет эксперт.

Однако он предупредил, что в случае открытия административного дела нужна будет помощь адвоката, который получит копию постановления о наложении штрафа в исполнительной службе и осуществит его судебное обжалование.