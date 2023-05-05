«Секретный проект». Фонд Повернись живим купил для ГУР Минобороны уникальную станцию разведки за 41 миллион гривен 5 мая, 13:11 Начальник ГУР МО Кирилл Буданов на фоне уникального комплекса разведки, приобретенного за донаты украинцев (Фото:Повернись живим)

Фонд Повернись живим приобрел за донаты украинцев уникальный технический комплекс для Главного управления разведки Минобороны Украины стоимостью 41 миллион гривен.

Как сообщили в пресс-службе благотворительного фонда в Facebook, мобильная станция разведки — это секретный проект, который поможет спецназовцам быстро обнаружить врага и получить о нем больше информации.

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«Теперь мы услышим каждого. И каждый получит то, чего заслуживает. Спасибо. Работаем дальше», — прокомментировал закупку начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

В фонде уточнили, что держали проект в тайне около года по соображениям безопасности.

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«Вместо того, чтобы публично аккумулировать для него средства, приобрели оборудование для разведчиков с общих счетов фонда. Просто вдумайтесь: более $1 000 000, разовый платеж, секретная закупка и только один из десятков тысяч результатов нашей совместной работы», — резюмировали там.

Фонд Повернись живим с начала 2014 года собирает средства для украинской армии. С начала большой войны РФ против Украины волонтеры начали реализовывать еще более масштабные проекты, чтобы помочь Силам обороны Украины эффективно противостоять агрессору.