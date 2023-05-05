«Секретный проект». Фонд Повернись живим купил для ГУР Минобороны уникальную станцию разведки за 41 миллион гривен
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов на фоне уникального комплекса разведки, приобретенного за донаты украинцев (Фото:Повернись живим)
Фонд Повернись живим приобрел за донаты украинцев уникальный технический комплекс для Главного управления разведки Минобороны Украины стоимостью 41 миллион гривен.
Как сообщили в пресс-службе благотворительного фонда в Facebook, мобильная станция разведки — это секретный проект, который поможет спецназовцам быстро обнаружить врага и получить о нем больше информации.
«Теперь мы услышим каждого. И каждый получит то, чего заслуживает. Спасибо. Работаем дальше», — прокомментировал закупку начальник ГУР МО Кирилл Буданов.
В фонде уточнили, что держали проект в тайне около года по соображениям безопасности.
«Вместо того, чтобы публично аккумулировать для него средства, приобрели оборудование для разведчиков с общих счетов фонда. Просто вдумайтесь: более $1 000 000, разовый платеж, секретная закупка и только один из десятков тысяч результатов нашей совместной работы», — резюмировали там.
Фонд Повернись живим с начала 2014 года собирает средства для украинской армии. С начала большой войны РФ против Украины волонтеры начали реализовывать еще более масштабные проекты, чтобы помочь Силам обороны Украины эффективно противостоять агрессору.