Компания Киевстар и Фонд «Повернись живим» запустили седьмой совместный проект по поддержке армии — « Нам тут жити: Місія 077 ». Цель инициативы — собрать 77 миллионов гривен на связь, чтобы военные могли действовать более слаженно и эффективно. Инициатива реализуется при информационной поддержке 1+1 Media.

«Надежная связь позволяет военным быстро принимать решения, координировать действия и спасать жизни. Как национальный мобильный оператор мы хорошо понимаем ценность непрерывной коммуникации. Поэтому вместе с Фондом „Повернись живим“ запустили новый сбор, чтобы обеспечить украинских защитников современными средствами связи, от которых напрямую зависит их безопасность и эффективность», — комментирует Александр Комаров, СЕО Киевстар.

В рамках проекта «Нам тут жити: Місія 077» будут обеспечены надежной связью четыре новосозданных корпуса, которые держат оборону вдоль Северной границы Украины. Военные получат различные типы имущества: для связи на передних линиях фронта, для командных пунктов, где будут планироваться операции, а также пикапы и бусы для быстрой логистики.

«Связь — основа управляемости и боевых возможностей войска. Переход на корпусную систему требует полноценной архитектуры коммуникации, способной работать в любых условиях. Мы помогаем создать ее на Севере, обеспечивая шесть областей современными средствами связи, мобильными пунктами и резервными каналами. Это позволяет командованию эффективно координировать действия, быстро реагировать на угрозы и укреплять безопасность государственного суверенитета», — говорит Тарас Чмут, директор Фонда « Повернись живим».

Поддержать инициативу «Нам тут жити: Місія 077» можно, задонатив на спецсчет фонда и «банку» проекта. Абоненты предоплаченной связи Киевстар могут присоединиться к сбору, подключив Суперсилу «Доломога ВСУ+» — SMS или звонок на 88032. До 50 грн с каждой оплаты тарифа Киевстар передает на сбор.

Киевстар системно поддерживает Украину. По состоянию на начало октября 2025 года, с начала полномасштабного вторжения мобильный оператор инвестировал в помощь ВСУ, обществу, национальные программы цифрового восстановления, бесплатные сервисы и помощь абонентам более 3,7 млрд грн.

Проект «Нам тут жити: Місія 077» стартовал 27 октября и продлится до достижения полной суммы сбора.

Справка о Киевстар

ЧАО «Киевстар» («Киевстар») — ведущий оператор электронных коммуникаций Украины, который по состоянию на 30 июня 2025 года обслуживал около 22,4 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов фиксированной. Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, облачных решений, сервисов для киберзащиты, цифрового телевидения и т. д. Киевстар развивает в Украине новые телекоммуникационные технологии и вместе с VEON планирует инвестировать в это направление 1 млрд долл. США в 2023—2027 годах.

Киевстар является дочерним предприятием Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW) — первой украинской компании, чьи акции начали торговаться на бирже Nasdaq в США.

Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и в течение последних трех лет направила более 3,4 млрд грн на поддержку Сил обороны, абонентов и реализацию социальных проектов. Киевстар работает в Украине уже 27 лет и признан крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua

Справка о «Повернись живим»

«Повернись живим» — это благотворительный фонд, который комплексно обеспечивает Силы обороны Украины имуществом от автомобилей до гранатометов, а также внедряет учебные проекты для военных. За 11 лет «Повернись живым» поставил войску более 43 тысяч FPV-дронов, более 12 тысяч единиц тепловизионной оптики, более 5 тысяч единиц пехотного вооружения (минометов, гранатометов и пулеметов), комплекс ударного БпЛА Bayraktar TB2, а также разработал и передал мобильные комплексы для быстрого и безопасного обслуживания истребителей F-16.