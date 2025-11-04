В Хмельницком начал работу комфортный и инклюзивный центр ментального здоровья ПОВЕРНЕННЯ — для военных, ветеранов и членов их семей. Это уже шестой центр всеукраинской сети, которую Виктор и Елена Пинчук основали для помощи Силам безопасности и обороны Украины.

Ежегодно в хмельницком центре сети ПОВЕРНЕННЯ смогут получать качественную, профессиональную помощь более 4 тысяч защитников и защитниц.

Фото: ПОВЕРНЕННЯ

В центр ментального здоровья ПОВЕРНЕННЯ в Хмельницком могут обращаться военные, ветераны и члены их семей, которые столкнулись с последствиями психологической травмы. Специалисты центра работают с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), тревожными расстройствами, депрессией, адаптационными и психосоматическими трудностями, а также другими последствиями травматического опыта. Все услуги в центре ПОВЕРНЕННЯ являются бесплатными для посетителей.

Проект ПОВЕРНЕННЯ демонстрирует успешное партнерство между частным сектором и государством, когда благотворители создают центры ментального здоровья на базе государственных медицинских учреждений. Все центры ПОВЕРНЕННЯ амбулаторно оказывают бесплатную помощь защитникам и защитницам, а также их семьям.

«Проект ПОВЕРНЕННЯ объединяет два ключевых направления — развитие сети центров по всей Украине и образование специалистов сферы ментального здоровья. Мы создаем сеть, где помощь становится ближе к каждому военному и его родным, а одновременно — инвестируем в знания, чтобы украинские специалисты могли оказывать поддержку на самом высоком уровне. Именно такая синергия обеспечивает высокие результаты и эффективное восстановление наших воинов и их семей»,— рассказывает Светлана Гриценко, руководительница проекта ПОВЕРНЕННЯ.

Новый центр сети создан на базе одного из ключевых медицинских учреждений Хмельницкой области. Хмельницкий центр ПОВЕРНЕННЯ имеет кабинеты для индивидуальной, семейной и групповой терапии, палату дневного стационара с медицинскими электрическими, функциональными кроватями, рецепцию с зоной ожидания, манипуляционный кабинет и современные инклюзивные санитарные помещения.

Фото: ПОВЕРНЕННЯ

Особенностью Хмельницкого центра стало пространство свободного самовыражения с гончарной и арт-мастерской. Арттерапия является одним из действенных инструментов для восстановления — она помогает человеку безопасно выразить эмоции, прожить травматический опыт и восстановить внутреннее равновесие через творческий процесс.

Центр оснащен системой психологической разгрузки Shiftwave System (США), набором для EMDR-терапии, материалами для арт- и гончарной терапии, настольными играми, антистресс-инструментами и оборудованием для телесных практик. Для специалистов предусмотрен мультимедийный проектор, компьютерная техника и доступ к профессиональной библиотеке.

Как и в других центрах сети ПОВЕРНЕННЯ, в хмельницком центре с пациентами работает мультидисциплинарная команда — врачи-психиатры, психологи, психотерапевты, медицинские сестры, кейс-менеджеры, социальные работники. Они сопровождают человека на всех этапах — от первичного консультирования до долговременной терапии и психологического восстановления.

«Эффективная помощь — это всегда командная работа. В нашем центре каждого человека сопровождают специалисты разных направлений — от психиатра и психолога до социального работника. Такой мультидисциплинарный подход позволяет видеть человека целостно, учитывать его опыт, потребности и ресурсы. И именно благодаря этому восстановление становится последовательным, глубоким и результативным», — Анаит Болибрух, заведующая центром ментального здоровья ПОВЕРНЕННЯ в Хмельницком.

Фото: ПОВЕРНЕННЯ

Проект ПОВЕРНЕННЯ основан Виктором и Еленой Пинчук, чтобы помочь военным, ветеранам и членам их семей преодолеть психологические последствия войны. Все центры сети создаются на базе государственных медицинских учреждений и амбулаторно оказывают бесплатную помощь.

На сегодня центры сети уже работают в Днепре, Тернополе, Полтаве, Кропивницком, Ровно и Хмельницком. На первом этапе проекта ПОВЕРНЕННЯ предусмотрено открытие 20−25 центров ментального здоровья по всей Украине. Ежегодно в них более 100 тысяч военных, ветеранов и членов их семей смогут получать профессиональную психологическую помощь, возвращая силу, равновесие и веру в себя.