Глава патрульной полиции Жуков уходит в отставку из-за поведения полицейских во время теракта в Киеве

19 апреля, 16:59
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Евгений Жуков объявил о своей отставке на брифинге 19 апреля (Фото: patrolpolice.gov.ua)

Евгений Жуков объявил о своей отставке на брифинге 19 апреля (Фото: patrolpolice.gov.ua)

Глава Патрульной полиции Евгений Жуков объявил о решении оставить должность из-за поведения полицейских во время теракта в Киеве, сообщил корреспондент NV, который был на брифинге руководства полиции.

Руководители как Национальной полиции, так и департамента патрульной полиции признали, что поведение полицейских, которые сбежали от стрелка, является позорным, но уточнили, что полицейские на тот момент не знали, что у мужчины есть огнестрельное оружие. Они увидели это в тот момент, когда тот открыл огонь в их сторону.

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Прибыли патрульные по вызову с другим объяснением — получив вызов на бытовую ссору нескольких человек.

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Во время этой ссоры нападавший совершил несколько выстрелов из травматического оружия во дворе собственного дома. Предположительно, в этот момент получили ранения ребенок, а также женщина и мужчина из одной семьи.

Пока полиция ехала на место событий, мужчина поднялся в свою квартиру, облил ее зажигательной смесью, совершил поджог и взял карабин.

Видео, на котором видно, как убегают полицейские, было снято в тот момент, когда нападавший вышел из дома и совершил первые выстрелы.

https://www.facebook.com/reel/924246560425644

Евгений Жуков возглавлял патрульную полицию с 2015 года, а до этого был боевым командиром и участвовал в защите Донецкого аэропорта.

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Руководитель Нацполиции Иван Выговский уточнил, что, поскольку Жуков имеет огромный опыт службы в рядах полиции, в будущем ему найдут другую должность.

https://www.youtube.com/watch?v=Wore8Zy28q4

19 апреля министр внутренних дел Украины Игорь Клименко анонсировал кадровые решения в столичной полиции.

В этот день в Сети появились кадры теракта в Киеве, на которых двое полицейских разбегаются в разные стороны после выстрелов, оставив гражданских людей, среди которых — ребенок.

На видео слышны крики и выстрелы, а один из мужчин в гражданской одежде, убегающий от стрелка, падает на землю.

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Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование относительно действий правоохранителей во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в Государственное бюро расследований.

Впоследствии Выговский заявил, что служебное расследование начато. На период проверки сотрудников полиции отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля начато уголовное производство.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Киев Теракт Евгений Жуков Патрульная полиция Отставка

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