Глава патрульной полиции Жуков уходит в отставку из-за поведения полицейских во время теракта в Киеве

Евгений Жуков объявил о своей отставке на брифинге 19 апреля (Фото: patrolpolice.gov.ua)

Глава Патрульной полиции Евгений Жуков объявил о решении оставить должность из-за поведения полицейских во время теракта в Киеве , сообщил корреспондент NV, который был на брифинге руководства полиции.

Руководители как Национальной полиции, так и департамента патрульной полиции признали, что поведение полицейских, которые сбежали от стрелка, является позорным, но уточнили, что полицейские на тот момент не знали, что у мужчины есть огнестрельное оружие. Они увидели это в тот момент, когда тот открыл огонь в их сторону.

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Прибыли патрульные по вызову с другим объяснением — получив вызов на бытовую ссору нескольких человек.

Во время этой ссоры нападавший совершил несколько выстрелов из травматического оружия во дворе собственного дома. Предположительно, в этот момент получили ранения ребенок, а также женщина и мужчина из одной семьи.

Пока полиция ехала на место событий, мужчина поднялся в свою квартиру, облил ее зажигательной смесью, совершил поджог и взял карабин.

Видео, на котором видно, как убегают полицейские, было снято в тот момент, когда нападавший вышел из дома и совершил первые выстрелы.

Евгений Жуков возглавлял патрульную полицию с 2015 года, а до этого был боевым командиром и участвовал в защите Донецкого аэропорта.

Руководитель Нацполиции Иван Выговский уточнил, что, поскольку Жуков имеет огромный опыт службы в рядах полиции, в будущем ему найдут другую должность.

19 апреля министр внутренних дел Украины Игорь Клименко анонсировал кадровые решения в столичной полиции.

В этот день в Сети появились кадры теракта в Киеве, на которых двое полицейских разбегаются в разные стороны после выстрелов, оставив гражданских людей, среди которых — ребенок.

На видео слышны крики и выстрелы, а один из мужчин в гражданской одежде, убегающий от стрелка, падает на землю.

Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование относительно действий правоохранителей во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в Государственное бюро расследований.

Впоследствии Выговский заявил, что служебное расследование начато. На период проверки сотрудников полиции отстранили от выполнения служебных обязанностей.

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Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля начато уголовное производство.