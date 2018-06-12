13 июня 2018, среда

Поваленные деревья и подтопленный железнодорожный вокзал. Черновцы накрыл мощный ливень

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В Черновцах непогода подтопила железнодорожный вокзал
Фото: molbuk.ua

В Черновцах непогода подтопила железнодорожный вокзал

Вечером во вторник, 12 июня, в Черновцах прошел сильный ливень, в результате оказались подтопленными ряд улиц и железнодорожный вокзал.

Как передает molbuk.ua, внезапный дождь начался примерно в 19.00 и продолжался более получаса.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил, что непогода повредила десятки деревьев, крыши домов и линий электропередач.

По его словам, из-за этого нет возможности включить параллельное уличное освещение во многих районах города, поэтому часть центральных улиц не освещена. Район Роша (телецентр) и Ленковцы остаются без электроснабжения.

Дождь также подтопил территорию возле железнодорожного вокзала на улице Гагарина. Чтобы сесть на поезд, людям пришлось брести по колено в воде. Залило также залы ожидания и колею.

По данным спасателей, в результате ливня по меньшей мере 28 деревьев упали на жилые дома, проезжие части, газовые трубы. В результате падения деревьев повреждены два автомобиля и один маршрутный автобус.

В районе Кемпинга из-за дождя водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. После чего транспортное средство опрокинуло на крышу. Мощный поток дождевой воды едва не смыл авто на улице Гагарина, передает Чернівецький промінь.

По данным мэрии, информации о пострадавших в результате стихии пока нет. В связи с ливнем в мэрии провели экстренное совещание по ликвидации последствий непогоды.

Напомним, что 12 июня град, ливни и сильный ветер повредил кровли 182 жилых домов в четырех населенных пунктах Иршавского района Закарпатья.

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