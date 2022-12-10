Законопроект о запрете русской церкви не предусматривает ликвидацию УПЦ МП — Потураев 10 декабря, 00:52 Правоохранители проводят обыски на территории Киево-Печерской Лавры (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины Никита Потураев заявил, что поддержка законопроекта, запрещающего деятельность в Украине религиозных организаций, аффилированных с Россией, не предусматривает запрет УПЦ МП.



«Подчеркиваю, что сегодня наш комитет одобрил закон о запрете так называемой русской, так называемой православной, так называемой церкви (рпц). Никакой украинской Церкви или религиозной организации, которая не подчиняется какой-либо религиозной организации государства-террориста и агрессора, это не касается», — заявил нардеп от Слуги народа.

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Потураев отметил, что в комитете уверены, что на сегодняшний день в Украине нет Церкви или религиозной организации, «которая была бы частью религиозных институций государства-оккупанта или руководится оттуда».

«С другой стороны, мы советуем тем гражданам и народным депутатам Украины, которые считают, вместе с военными преступниками и террористами Путиным, Гундяевым и Песковым, УПЦ неотъемлемой частью РПЦ, а значит считают запрет РПЦ одновременном запретом УПЦ, добровольно оформить в СБУ явку с повинной. Чистосердечное признание смягчает наказание. Даже в случае государственной измены. Или личной глупости и невежества. Последние даже преступлением не являются», — заявил нардеп.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике рекомендовал принять законопроект, запрещающий деятельность в Украине религиозных организаций, аффилированных с Россией. Он отметил, что это касается и УПЦ Московского патриархата.