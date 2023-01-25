Из-за похолодания увеличилось потребление электроэнергии и соответственно сохраняется дефицит мощности — Укрэнерго
Потребление электроэнергии растет из-за похолодания (Фото:Укрэнерго/Facebook)
В Украине увеличивается потребление электроэнергии из-за похолодания. В этой связи, растет и дефицит мощности.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.
Отмечается, что производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения вводятся аварийные отключения.
К тому же за последние сутки из-за артиллерийских обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в прифронтовых районах на юге и востоке. Ремонтные работы продолжаются там, где военные разрешили.
Ранее сообщалось, что до конца отопительного холдинг ДТЭК Энерго планирует отремонтировать еще шесть блоков теплоэлектростанций.