Из-за похолодания увеличилось потребление электроэнергии и соответственно сохраняется дефицит мощности — Укрэнерго

25 января, 11:48
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Потребление электроэнергии растет из-за похолодания (Фото:Укрэнерго/Facebook)

Потребление электроэнергии растет из-за похолодания (Фото:Укрэнерго/Facebook)

В Украине увеличивается потребление электроэнергии из-за похолодания. В этой связи, растет и дефицит мощности.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

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Отмечается, что производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения вводятся аварийные отключения.

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К тому же за последние сутки из-за артиллерийских обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в прифронтовых районах на юге и востоке. Ремонтные работы продолжаются там, где военные разрешили.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02bqhDEeGfuD3FsdhGNzum7B73Qv1H3WKWeXiGxaZei7gY5RZzP1w2mkEXNZSi3paml

Ранее сообщалось, что до конца отопительного холдинг ДТЭК Энерго планирует отремонтировать еще шесть блоков теплоэлектростанций.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Электроэнергия Дефицит Инфраструктура Похолодание Свет Укрэнерго Мощность Война России против Украины лимиты потребления электроэнергии

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