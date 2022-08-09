Украине нужно уменьшить использование газа домохозяйствами — Лана Зеркаль 9 августа, 15:41 Лана Зеркаль считает, что Украине нужно пойти по пути ЕС, где ограничили потребление газа на уровне домохозяйств (Фото:PublicDomainPictures / pixabay.com)

Юристка, дипломатка и советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль в интервью журналистке Елене Трибушной заявила, что Украина должна уменьшить использование газа домохозяйствами.

«Нам на самом деле, по-моему, а я не министр и не премьер, кажется, что здесь нужно также идти по пути ЕС, который уменьшает использование газа, ограничивая потребление на уровне домохозяйств, прежде всего, для того, чтобы иметь возможность сохранить действенной хотя бы часть бизнеса, работающего с использованием газа в качестве энергоносителя», — заявила Зеркаль.

Видео дня

По ее словам, в Украине достаточно газа для бытового потребления, в частности для центрального отопления. Она также отметила, что в Украине избыток химических удобрений, поэтому, возможно, для этой отрасли не будет проблематичным, если их ограничат в потреблении природного газа.

«Нам нужно определиться, что у нас является критическим на зимний период для его прохождения с точки зрения газа, а что мы можем ограничить, так же как это делают сейчас европейцы», — пояснила советница министра энергетики.

Зеркаль также обратила внимание, что европейские государства установили ограничения для домохозяйств, чтобы они не тратили больше газа, чем им нужно.

«Это уже сделали, например, те же венгры. Они определили так называемые полочки, что до такого потребления стоимость газа одна, а если вы хотите больше, то ваша стоимость газа растет на порядки», — рассказала она.

По словам советницы министра энергетики, в Украине потребители платят за газ очень мало и Рада уже решила, что «мы будем продолжать платить меньше, чем вся Европа, и мы действительно благодарны, как потребители, правительству и парламенту, что нам оставляют такие цены».

«Но при этом нам нужно осознавать, что мы все равно должны уменьшать использование газа в быту и экономить, потому что это сейчас важно с точки зрения не только прохождения зимы, но и в принципе изменения отношения к энергоносителям», — подчеркнула Зеркаль.

29 июля Рада ввела мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду.

26 июля в Евросоюзе договорились о снижении потребления газа на 15%.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.