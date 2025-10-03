Проверяют причастность чиновников горсовета. В Одессе прокуратура открыла уголовное производство из-за гибели 10 человек во время непогоды

После сильной непогоды в Одессе 30 сентября, в результате которой погибли 10 человек , местные правоохранители начали расследование — по факту служебной халатности, повлекшей за собой гибель людей.

Об этом 3 октября в комментари Суспільному сообщила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба.

По ее словам, в ходе следствия правоохранители проверяют возможную причастность должностных лиц Одесского горсовета, а также его структурных и отдельных подразделений. В первую очередь, речь идет о ненадлежащем содержании дренажно-водоотводной системы в Одессе и о том, что не были приняты мер для нужного уровня водоотведения.

Реклама

«Сейчас продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на сбор необходимых материалов для их исследования в рамках уголовного производства», — отметила Верба.

Уголовное производство начато по части 3 статьи 367 УК Украины — служебная халатность, которая повлекла гибель людей. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

30 сентября в Одессе за день выпало примерно 1,5 месячной нормы осадков. Из-за сильных ливней в Одесской области подтопило частные дома, подвалы и дороги, более 23,7 тысячи абонентов остались без света.

В результате непогоды погибла семья из пяти человек, среди них восьмилетняя девочка.

Как позднее заявила пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина в комментарии Суспільному, семья проживала в цокольном помещении. По ее словам, их накрыло волной и они не смогли выбраться из дома.

2 октября глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в результате непогоды в Одессе 10 погибших, а чрезвычайники спасли более 380 человек.