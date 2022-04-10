Армия РФ не успевает лечить раненых и ремонтировать технику на оккупированных территориях Украины — Генштаб ВСУ 10 апреля, 07:27 Цей матеріал також доступний українською Подбитая российская техника, Черниговская область (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Из-за большого количества потерь и раненых российские оккупанты развернули военные госпитали на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, однако персонала в них не хватает.

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Об этом идет речь в утренней сводке Генштаба ВСУ в воскресенье, 10 апреля

«В связи со значительными санитарными потерями личного состава и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, – рассказали в Генштабе. — В то же время, в условиях постоянного поступления раненых военнослужащих вооруженных сил РФ, в больницах оккупантов не хватает квалифицированного медицинского персонала».

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Кроме того, сообщают украинские военные, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не производится. А личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно из-за отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов.

Также в Генштабе ВСУ фиксируют прибытие ремонтно-восстановительных бригад с территории РФ (Ярославская область) — для ремонта железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области.

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