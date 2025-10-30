Народный депутат от фракции Голос, секретарь Комитета по нацбезопасности Роман Костенко рассказал в эфире Radio NV , считает ли вопросом времени потерю Покровска , какие ошибки там были допущены и на какие «правильные решения» по городу надеется.

— Сейчас глаза украинцев прикованы к тому, что происходит вокруг Покровска, Мирнограда. Видим информацию от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что он встретился с командирами армейских корпусов, воинских частей и подразделений. И одновременно с этим видим уже несколько упреков о том, что Александр Сырский, мягко говоря, дает украинским гражданам ложную информацию о том, что там происходит. Если говорить проще, что он врет. Как вы оцениваете такие упреки? Действительно ли мы имеем дело с ложью относительно Покровска?

Реклама

— Мы все знаем, что там ситуация сложная и никто не отрицает, что ситуация в самом Покровске очень сложная — во всей этой агломерации: Покровск, Мирноград. Конечно, враг пытается там продвигаться, накапливать туда пехоту, которая занимает свои места, чтобы начать выжимать наши войска из города. Где-то они пытаются с помощью дронов перекрыть нам все логистические пути и сделать окружение. Не непосредственным закрытием войск, как это было в другие войны, когда надо закрыть кольцо солдатам. А сейчас — с помощью тех средств, которые. С помощью разведки только средствами поражения — дронами — можно закрывать и делать окружение.

Поэтому ситуация там действительно сложная. Помним, несколько дней назад сам Сырский говорил о том, что он не потерпит лжи и призвал всех говорить правду о том, что происходит на поле боя. Это очень важно. Поэтому, я думаю, о ситуации лучше всего знают те подразделения, которые находятся там и которые сейчас ведут боевые действия.

— Из того, что вы знаете и из того общения, которое вы имеете с военными, насколько справедливо говорить о том, что потеря Покровска — это вопрос времени?