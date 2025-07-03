Паспорт и военный билет 2025. Как восстановить утраченные документы в результате боевых действий

Потеря документов в результате боевых действий может усложнить доступ к государственным услугам и ряду важных выплат. В то же время государством предусмотрены четкие механизмы восстановления утраченных документов.

Как действовать в случае утери различных видов документов, куда обращаться и что нужно подготовить для их восстановления — объяснили в Министерстве юстиции.

Восстановление документа на недвижимое имущество

Если утрачен документ на недвижимое имущество, который был выдан после 1 января 2013 года, то сведения о нем содержатся в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Выписка из этого реестра дает право распоряжаться этим имуществом или подавать, например, заявление на компенсацию, если оно повреждено или уничтожено.

Выписку можно заказать онлайн на портале Дія или обратиться в ЦНАП, или нотариуса и получить его в бумажной форме.

Если документ был оформлен до 1 января 2013 года и эти сведения не были внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, то нужно обращаться к нотариусу или органу, выдавшему этот документ.

Если получить дубликат невозможно (потеряно архивы и т. д. ), то нужно обращаться в суд.

Восстановление паспорта

В случае потери или похищения документа нужно оформить новый. Для этого нужно обратиться в Государственную миграционную службу.

Необходимые документы для восстановления паспорта:

▪ заявление установленного образца об утрате/похищении паспорта;

▪ выписка из ЕРДР (если паспорт похищен в Украине);

▪ документы, удостоверяющие личность и подтверждающие статус (для бездомных, ВПЛ, лиц за рубежом);

▪ фото 10×15 см (для лиц с ограниченной мобильностью или под стражей/лечением);

▪ паспорт для выезда за границу (даже с просроченным сроком действия);

▪ заявление о снятии с консульского учета (при необходимости);

▪ документы об уплате административного сбора или освобождении от уплаты;

▪ документ законного представителя и доверенность (при необходимости);

▪ карточка налогоплательщика;

документы о месте жительства, детях, браке/разводе, смене имени и т. д.

Изготовление паспорта происходит в течение 20 дней. Если паспорт нужно срочно — в течение 10 дней.

Стоимость административного сбора 558 грн, для срочного — 928 грн. Кроме того, за потерю паспорта придется уплатить штраф (от 17 до 51 грн).

Восстановление военного билета

Военный билет может существовать в двух форматах: электронный, бумажный. Обратите внимание, что только бумажный является обязательным для многих процедур. Внести изменения в учетные данные или сняться с воинского учета без бумажного билета невозможно.

Каждый военнообязанный, резервист, призывник должен надежно хранить военный билет, следить за своевременным и точным внесением в него изменений и соблюдать правила воинского учета.

Потеря или повреждение военного билета — это правонарушение. За это предусмотрен штраф — от 510 до 850 грн. Если это произошло повторно или во время действия военного положения, штраф больше — от 850 до 1700 грн.

Чтобы восстановить утраченный билет, военнообязанным, призывникам или резервистам нужно подать заявление руководителю районного (городского) ТЦК и СП и предоставить цветную фотографию 3×4 см.

Военнослужащим подать рапорт командиру о причинах потери. По факту рассмотрения рапорта будет начато служебное расследование. После его завершения предоставить следующие документы:

▪ рапорт о причинах утраты военного билета;

▪ паспорт;

▪ матовое фото 3×4 см без уголка;

▪ поврежденный документ или его остатки (при наличии);

▪ выписка из приказа о результатах служебного расследования (если документ утрачен).

Военный билет будет заменен в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления в районном (городском) ТЦК и СП или его отделе.