Потеря кормильца, пропавшего без вести: стало известно, назначается ли пенсия членам семьи 5 августа, 07:40 До возвращения защитников на территорию Украины они продолжают учитываться как пропавшие без вести (Фото:Генштаб ЗСУ / Facebook)

Ребенок военнослужащего, пропавшего без вести, имеет право на назначение пенсии в связи с потерей кормильца.

Это объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Кто имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается, нетрудоспособным членам семьи (в том числе детям) кормильца, которому, в частности, предоставлен правовой статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах (ст. 36 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании).

Видео дня

Дети относятся к нетрудоспособным членам семьи, если не достигли возраста 18 лет (дети, которые учатся, и дети-сироты — 23 лет) или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет.

У членов семьи кормильца, которому предоставлен правовой статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, право на получение пенсии в связи с потерей кормильца возникает через один месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований или в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Как оформить пенсию в связи с потерей кормильца

После возникновения права на получение пенсии в связи с потерей кормильца, за ее назначением можно обратиться с заявлением в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua).

К заявлению прилагаются документы:

— паспорт ребенка или законного представителя;

— документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

— свидетельство о рождении ребенка;

— выписка из Единого реестра досудебных расследований или из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Также важно знать, что пенсия назначается независимо от продолжительности страхового стажа лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Поскольку размер пенсии в связи с потерей кормильца определяется, исходя из продолжительности страхового стажа кормильца, при наличии документов, подтверждающих его страховой стаж, — стоит приобщить их к заявлению.