Пропавшими без вести считаются около семи тысяч украинских военных — Котенко 18 апреля, 17:33 Согласно статистике, обычно около 60−65% из пропавших без вести находятся в плену (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Пропавшими без вести в настоящее время считают более семи тысяч украинских военных.

Об этом сообщил в эфире телемарафона уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко во вторник, 18 апреля.

«Цифра такая действительно есть, она чуть больше семи тысяч. Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, они все же пленены», — сказал он.

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Он добавил, что согласно статистике, обычно около 60−65% из пропавших без вести находятся в плену. Другие, по его словам, могут быть погибшими.

Ранее пресс-служба Координационного штаба сообщала, что в обмены пленными между Украиной и Россией вовлечены не только те, чей плен подтвержден, но и пропавшие без вести.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что потери среди украинских военных намного ниже российских.

Он уточнял, что общее количество потерь меньше, чем количество погибших в результате землетрясения в Турции, где, по последним данным, погибли 50 тысяч человек.