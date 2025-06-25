Почти тысяча оккупантов, 58 артсистем и РСЗО: Генштаб ВСУ подсчитал потери войск России в Украине за сутки

25 июня, 08:11
Поделиться:
Бойцы Сухопутных войск ВСУ ведут огонь по вражеской цели (Фото: 4 отдельная танковая бригада / Сухопутные войска ВСУ / Telegram)

Бойцы Сухопутных войск ВСУ ведут огонь по вражеской цели (Фото: 4 отдельная танковая бригада / Сухопутные войска ВСУ / Telegram)

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла около 1 014 650 солдат убитыми и ранеными. За минувшие сутки Россия потеряла примерно 950 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 25 июня.

Силы обороны Украины также уничтожили:

  • танков — 10967 (+1) ед
  • боевых бронированных машин — 22885 (+6) ед
  • артиллерийских систем — 29569 (+58) ед
  • РСЗО — 1425 (+1) ед
  • средств ПВО — 1188 (+0) ед
  • самолетов — 416 (+0) ед
  • вертолетов — 337 (+0) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 42046 (+131)
  • крылатых ракет — 3388 (+0)
  • кораблей / катеров — 28 (+0) ед
  • подводных лодок — 1 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн — 53084 (+123) ед
  • специальной техники — 3920 (+0).

Реклама

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

Потери России на войне в Украине — что известно

18 апреля российская служба ВВС News написала, что пока Россия ведет переговоры с США о прекращении войны против Украины, ее потери на передовой не сократились, а наоборот, росли еще быстрее.

Читайте также:
Россия потеряла миллион. Что вынужден делать Путин

Согласно сводке Института изучения войны (ISW) за 3 мая, Россия генерирует достаточно сил, чтобы выдержать высокие потери, не снижая приоритетности в любом участке фронта.

3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.

Читайте также:
РФ с начала 2025 года сбросила на свои и оккупированные территории почти 100 бомб — росСМИ

12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   российские потери потери врага Война России против Украины Генштаб ВСУ Российская военная техника

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies