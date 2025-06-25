Почти тысяча оккупантов, 58 артсистем и РСЗО: Генштаб ВСУ подсчитал потери войск России в Украине за сутки
Бойцы Сухопутных войск ВСУ ведут огонь по вражеской цели (Фото: 4 отдельная танковая бригада / Сухопутные войска ВСУ / Telegram)
С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла около 1 014 650 солдат убитыми и ранеными. За минувшие сутки Россия потеряла примерно 950 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 25 июня.
Силы обороны Украины также уничтожили:
- танков — 10967 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 22885 (+6) ед
- артиллерийских систем — 29569 (+58) ед
- РСЗО — 1425 (+1) ед
- средств ПВО — 1188 (+0) ед
- самолетов — 416 (+0) ед
- вертолетов — 337 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 42046 (+131)
- крылатых ракет — 3388 (+0)
- кораблей / катеров — 28 (+0) ед
- подводных лодок — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 53084 (+123) ед
- специальной техники — 3920 (+0).
Потери России на войне в Украине — что известно
18 апреля российская служба ВВС News написала, что пока Россия ведет переговоры с США о прекращении войны против Украины, ее потери на передовой не сократились, а наоборот, росли еще быстрее.
Согласно сводке Института изучения войны (ISW) за 3 мая, Россия генерирует достаточно сил, чтобы выдержать высокие потери, не снижая приоритетности в любом участке фронта.
3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.
12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.