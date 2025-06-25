Почти тысяча оккупантов, 58 артсистем и РСЗО: Генштаб ВСУ подсчитал потери войск России в Украине за сутки

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла около 1 014 650 солдат убитыми и ранеными. За минувшие сутки Россия потеряла примерно 950 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 25 июня.

Силы обороны Украины также уничтожили:

танков — 10967 ( +1) ед

+1) ед боевых бронированных машин — 22885 ( +6) ед

+6) ед артиллерийских систем — 29569 ( +58) ед

+58) ед РСЗО — 1425 ( +1) ед

+1) ед средств ПВО — 1188 ( +0) ед

+0) ед самолетов — 416 ( +0) ед

+0) ед вертолетов — 337 ( +0) ед

+0) ед БПЛА оперативно-тактического уровня — 42046 ( +131)

+131) крылатых ракет — 3388 ( +0)

+0) кораблей / катеров — 28 ( +0) ед

+0) ед подводных лодок — 1 ( +0) ед

+0) ед автомобильной техники и автоцистерн — 53084 ( +123) ед

+123) ед специальной техники — 3920 ( +0).

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

Потери России на войне в Украине — что известно

18 апреля российская служба ВВС News написала, что пока Россия ведет переговоры с США о прекращении войны против Украины, ее потери на передовой не сократились, а наоборот, росли еще быстрее.

Согласно сводке Института изучения войны (ISW) за 3 мая, Россия генерирует достаточно сил, чтобы выдержать высокие потери, не снижая приоритетности в любом участке фронта.

3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.

12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.