Страна-агрессор Россия в период с 22 февраля 2022 года по 14 июля 2025 года потеряла на войне против Украины примерно 1 035 060 военных. Потери российских войск за сутки составляют ориентировочно 1130 солдат убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери армии РФ в военной технике составляют:

танков — 11019 ( +3) ед;

+3) ед; боевых бронированных машин — 22987 ( +4) ед;

+4) ед; артиллерийских систем — 30294 ( +51) ед;

+51) ед; РСЗО — 1438 ( +0) ед;

+0) ед; средств ПВО — 1194 ( +0) ед;

+0) ед; самолетов — 421 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 340 ( +0) ед;

+0) ед; БПЛА оперативно-тактического уровня — 45635 ( +124);

+124); крылатых ракет — 3491 ( +0);

+0); кораблей/катеров — 28 ( +0);

+0); подводных лодок — 1 ( +0);

+0); автомобильной техники и автоцистерн — 55025 ( +102).

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

Представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины сообщили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.