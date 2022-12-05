Почему число погибших российских военных выросло в геометрической прогрессии — Гайдай 5 декабря, 14:56 Тело погибшего российского военного без опознавательных знаков возле Харькова (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью Радио НВ рассказал о росте числа погибших российских военных «в геометрической прогрессии», которое произошло после того, как на фронт начали отправлять мобилизованных.

«Иногда от начала перебрасывания и непосредственно на передовую продолжительность жизни — сутки. Как только началась эта история с так называемой частичной мобилизацией, я сразу говорил, что единственное, что это изменит на фронте, это статистика — увеличение числа погибших российских солдат. И мы видим просто геометрическую прогрессию по сравнению с прошлыми четырьмя месяцами», — сказал Гайдай Радио НВ.

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Одной из причин этого он назвал то, что за две-три недели гражданского человека не научить военному делу. По его словам, чтобы научиться управлять танком, РСЗО, минометом или артиллерией нужно специфическое обучение.

Еще одной причиной резкого увеличения числа погибших среди российских военных глава Луганской ОВА назвал то, что гражданские, после трехнедельного обучения сразу попадающие под артиллерийские обстрелы, убегают.

«Они забывают все на свете и просто бегут. А когда они убегают, реально увеличивается в разы число погибших», — сказал Гайдай.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 91 690 своих военных, за прошлые сутки — 540.

Более 35 тысяч из них погибли после 23 сентября. 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ. Почти сразу после этого мобилизованные россияне начали появляться на фронте без подготовки.