Почти 500 оккупантов и два танка за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о российских потерях
Форма ликвидированных российских оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
Россия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла 110 740 своих военных, в том числе 490 — в течение пятницы, 6 января.
Об этом утром 7 января сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
В технике оккупанты имеют следующие потери:
- танки — 3066 ( +2);
- боевые бронированные машины — 6125 (+1);
- артиллерийские системы – 2062 (+3);
- реактивные системы залпового огня – 431 (+0);
- средства противовоздушной обороны – 217 (+2);
- самолеты — 285 (+0);
- вертолеты — 272 (+0);
- беспилотники оперативно-тактического уровня – 1844 (+0);
- крылатые ракеты – 723 (+0);
- корабли / катера — 16 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны — 4798 (+1);
- специальная техника — 182 (+0).
В ведомстве отметили, что данные уточняются.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты в течение 6 января продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении. Враг сосредотачивает основные усилия на попытках полного захвата Донецкой области.