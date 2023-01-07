Почти 500 оккупантов и два танка за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о российских потерях

7 января, 09:34
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Форма ликвидированных российских оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Форма ликвидированных российских оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Россия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла 110 740 своих военных, в том числе 490 — в течение пятницы, 6 января.

Об этом утром 7 января сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В технике оккупанты имеют следующие потери:

  • танки — 3066 ( +2);
  • боевые бронированные машины — 6125 (+1);
  • артиллерийские системы – 2062 (+3);
  • реактивные системы залпового огня – 431 (+0);
  • средства противовоздушной обороны – 217 (+2);
  • самолеты — 285 (+0);
  • вертолеты — 272 (+0);
  • беспилотники оперативно-тактического уровня – 1844 (+0);
  • крылатые ракеты – 723 (+0);
  • корабли / катера — 16 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны — 4798 (+1);
  • специальная техника — 182 (+0).

Видео дня

В ведомстве отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Ss5XXeTWNdNzPHMLVPALdtL4negBKFYFd3EDQRDtaNpsaNP5NocHAjAeL7GSfPoul

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты в течение 6 января продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении. Враг сосредотачивает основные усилия на попытках полного захвата Донецкой области.

https://www.youtube.com/embed/jL8Qa8Fhs-0
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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