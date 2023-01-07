Почти 500 оккупантов и два танка за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о российских потерях 7 января, 09:34 Форма ликвидированных российских оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Россия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла 110 740 своих военных, в том числе 490 — в течение пятницы, 6 января.

Об этом утром 7 января сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В технике оккупанты имеют следующие потери:

танки — 3066 ( +2);

+2); боевые бронированные машины — 6125 ( +1);

+1); артиллерийские системы – 2062 ( +3);

+3); реактивные системы залпового огня – 431 ( +0);

+0); средства противовоздушной обороны – 217 ( +2);

+2); самолеты — 285 ( +0);

+0); вертолеты — 272 ( +0);

+0); беспилотники оперативно-тактического уровня – 1844 ( +0);

+0); крылатые ракеты – 723 ( +0);

+0); корабли / катера — 16 ( +0);

+0); автомобильная техника и автоцистерны — 4798 ( +1);

+1); специальная техника — 182 ( +0).

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В ведомстве отметили, что данные уточняются.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты в течение 6 января продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении. Враг сосредотачивает основные усилия на попытках полного захвата Донецкой области.

