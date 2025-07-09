Минус 1050 военных, 68 артсистем и более 200 БпЛА: Генштаб обновил потери российской армии в Украине
Россия потеряла 5 танков и 2 ББМ за сутки в Украине (Фото: 72 бригада ВСУ / Reuters)
Войска страны-агрессора России потеряли на войне против Украины примерно 1050 солдат за сутки. Общие потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигли ориентировочно 1 миллион 29 тысяч 660 человек, сообщил Генштаб ВСУ в среду, 9 июля.
Потери армии РФ в технике следующие:
- танков — 11 000 (+5 единиц за сутки);
- боевых бронированных машин — 22 969 (+2);
- артиллерийских систем — 30 102 (+68);
- РСЗО — 1434;
- средств ПВО — 1193 (+1);
- самолетов — 421;
- вертолетов — 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 44 457 (+227);
- крылатых ракет — 3439;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 54575 (+119);
- специальной техники — 3929 (+2).
12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.
Представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины сообщили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.