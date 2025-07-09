Минус 1050 военных, 68 артсистем и более 200 БпЛА: Генштаб обновил потери российской армии в Украине

9 июля, 07:43
Россия потеряла 5 танков и 2 ББМ за сутки в Украине (Фото: 72 бригада ВСУ / Reuters)

Войска страны-агрессора России потеряли на войне против Украины примерно 1050 солдат за сутки. Общие потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигли ориентировочно 1 миллион 29 тысяч 660 человек, сообщил Генштаб ВСУ в среду, 9 июля.

Потери армии РФ в технике следующие:

  • танков — 11 000 (+5 единиц за сутки);
  • боевых бронированных машин — 22 969 (+2);
  • артиллерийских систем — 30 102 (+68);
  • РСЗО — 1434;
  • средств ПВО — 1193 (+1);
  • самолетов — 421;
  • вертолетов — 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 44 457 (+227);
  • крылатых ракет — 3439;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 54575 (+119);
  • специальной техники — 3929 (+2).

Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

Представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины сообщили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Боевые потери российские потери потери врага Война России против Украины Генштаб ВСУ

