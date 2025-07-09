Минус 1050 военных, 68 артсистем и более 200 БпЛА: Генштаб обновил потери российской армии в Украине

Россия потеряла 5 танков и 2 ББМ за сутки в Украине (Фото: 72 бригада ВСУ / Reuters)

Войска страны-агрессора России потеряли на войне против Украины примерно 1050 солдат за сутки. Общие потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигли ориентировочно 1 миллион 29 тысяч 660 человек, сообщил Генштаб ВСУ в среду, 9 июля.