Минус 700 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России на войне 5 февраля, 09:36 Вещи погибших российских оккупантов после удара ВСУ по их расположению в Макеевке (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Украинские военные с начала полномасштабной российской агрессии ликвидировали 131 290 оккупантов, в том числе 700 — в течение субботы, 4 февраля.



Об этом утром 5 февраля сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В технике оккупанты имеют следующие потери:

танки – 3220 ( +2);



+2); боевые бронированные машины — 6405 ( +11);

+11); артиллерийские системы – 2226 ( +6);

+6); реактивные системы залпового огня – 460 ( +0);

+0); средства противовоздушной обороны – 227 ( +2);

+2); самолеты — 294 ( +0);

+0); вертолеты — 284 ( +0);

+0); беспилотники оперативно-тактического уровня – 1958 ( +2);

+2); крылатые ракеты – 796 ( +0);

+0); корабли / катера – 18 ( +0);

+0); автомобильная техника и автоцистерны – 5091 ( +10);

+10); специальная техника – 203 ( +0).

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В ведомстве отметили, что данные уточняются.