Минус 700 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России на войне
Вещи погибших российских оккупантов после удара ВСУ по их расположению в Макеевке (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Украинские военные с начала полномасштабной российской агрессии ликвидировали 131 290 оккупантов, в том числе 700 — в течение субботы, 4 февраля.
Об этом утром 5 февраля сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
В технике оккупанты имеют следующие потери:
- танки – 3220 ( +2);
- боевые бронированные машины — 6405 ( +11);
- артиллерийские системы – 2226 (+6);
- реактивные системы залпового огня – 460 (+0);
- средства противовоздушной обороны – 227 (+2);
- самолеты — 294 (+0);
- вертолеты — 284 (+0);
- беспилотники оперативно-тактического уровня – 1958 ( +2);
- крылатые ракеты – 796 ( +0);
- корабли / катера – 18 ( +0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 5091 ( +10);
- специальная техника – 203 ( +0).
В ведомстве отметили, что данные уточняются.