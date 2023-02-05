Минус 700 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России на войне

5 февраля, 09:36
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Вещи погибших российских оккупантов после удара ВСУ по их расположению в Макеевке (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Вещи погибших российских оккупантов после удара ВСУ по их расположению в Макеевке (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Украинские военные с начала полномасштабной российской агрессии ликвидировали 131 290 оккупантов, в том числе 700 — в течение субботы, 4 февраля.

Об этом утром 5 февраля сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

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В технике оккупанты имеют следующие потери:

  • танки – 3220 ( +2);
  • боевые бронированные машины — 6405 ( +11);
  • артиллерийские системы – 2226 (+6);
  • реактивные системы залпового огня – 460 (+0);
  • средства противовоздушной обороны – 227 (+2);
  • самолеты — 294 (+0);
  • вертолеты — 284 (+0);
  • беспилотники оперативно-тактического уровня – 1958 ( +2);
  • крылатые ракеты – 796 ( +0);
  • корабли / катера – 18 ( +0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5091 ( +10);
  • специальная техника – 203 ( +0).

Видео дня

В ведомстве отметили, что данные уточняются.

https://www.youtube.com/embed/tFOLN4kcG8k
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Оккупант Война России против Украины Генштаб ВСУ потери врага

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