Минус четыре самолета и 1000 военных: Генштаб ВСУ назвал потери российской армии за сутки

Войска страны-агрессора России в период с 22 февраля 2022 года по 28 июня 2025 года потеряли на войне против Украины примерно 1 миллион 17 тысяч 720 военных. Потери оккупантов за сутки составляют ориентировочно 1000 человек убитыми и ранеными, сообщает Генштаб ВСУ.

Также войска РФ за сутки потеряли в Украине, в частности, четыре самолета, танк, средство ПВО и 237 дронов. Общие потери РФ в военной технике следующие:

танков — 10 970 ( +1);

+1); боевых бронированных машин — 22 908 ( +12);

+12); артиллерийских систем — 29 665 ( +35);

+35); РСЗО — 1425;

средств ПВО — 1189 ( +1);

+1); самолетов — 420 ( +4);

+4); вертолетов — 337;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 42 477 ( +237);

+237); крылатых ракет — 3394 ( +6);

+6); кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 53 415 ( +131);

+131); специальной техники — 3921.

Реклама

Фото: Генштаб ВСУ

27 июня СБУ сообщила об уничтожении дронами двух российских самолетов Су-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области, еще два самолета были повреждены. Россия активно использует эти многофункциональные истребители для бомбардировок КАБами.

Силы специальных операций в свою очередь сообщили об уничтожении четырех единиц Су-34 и техническо-эксплуатационной части.

3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.