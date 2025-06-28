Минус четыре самолета и 1000 военных: Генштаб ВСУ назвал потери российской армии за сутки

28 июня, 08:04
Силы обороны Украины ликвидировали 4 российских самолета за сутки (Фото: ССО ВСУ / Telegram)

Войска страны-агрессора России в период с 22 февраля 2022 года по 28 июня 2025 года потеряли на войне против Украины примерно 1 миллион 17 тысяч 720 военных. Потери оккупантов за сутки составляют ориентировочно 1000 человек убитыми и ранеными, сообщает Генштаб ВСУ.

Также войска РФ за сутки потеряли в Украине, в частности, четыре самолета, танк, средство ПВО и 237 дронов. Общие потери РФ в военной технике следующие:

  • танков — 10 970 (+1);
  • боевых бронированных машин — 22 908 (+12);
  • артиллерийских систем — 29 665 (+35);
  • РСЗО — 1425;
  • средств ПВО — 1189 (+1);
  • самолетов — 420 (+4);
  • вертолетов — 337;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 42 477 (+237);
  • крылатых ракет — 3394 (+6);
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 53 415 (+131);
  • специальной техники — 3921.

Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

27 июня СБУ сообщила об уничтожении дронами двух российских самолетов Су-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области, еще два самолета были повреждены. Россия активно использует эти многофункциональные истребители для бомбардировок КАБами.

Силы специальных операций в свою очередь сообщили об уничтожении четырех единиц Су-34 и техническо-эксплуатационной части.

3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Генштаб ВСУ российские потери потери врага Война России против Украины Боевые потери

Поделиться:

