Потери россиян в Украине выросли на 970 солдат, четыре бронемашины и 13 артсистем за сутки — Генштаб ВСУ
Военнослужащие 30-й ОМБр стреляют из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в сторону российских войск, Донецкая область, 3 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)
Российские войска потеряли на войне в Украине около 970 солдат за минувшие сутки. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения до 27 июня 2025 года составляют 1 016 720 человек убитыми и ранеными.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери россиян в военной технике составляют:
- танков — 10969 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 22896 (+4) ед
- артиллерийских систем — 29630 (+13) ед
- РСЗО — 1425 (+0) ед
- средств ПВО — 1188 (+0) ед
- самолетов — 416 (+0) ед
- вертолетов — 337 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 42240 (+87)
- крылатых ракет — 3388 (+0)
- кораблей / катеров — 28 (+0) ед
- подводных лодок — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 53284 (+89) ед
- специальной техники — 3921 (+0).
Потери России на войне в Украине — что известно
18 апреля российская служба ВВС News написала, что пока Россия ведет переговоры с США о прекращении войны против Украины, ее потери на передовой не сократились, а наоборот, росли еще быстрее.
Согласно сводке Института изучения войны (ISW) за 3 мая, Россия генерирует достаточно сил, чтобы выдержать высокие потери, не снижая приоритетности на любом участке фронта.
3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.
12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.