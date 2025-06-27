Военнослужащие 30-й ОМБр стреляют из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в сторону российских войск, Донецкая область, 3 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Российские войска потеряли на войне в Украине около 970 солдат за минувшие сутки. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения до 27 июня 2025 года составляют 1 016 720 человек убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

танков — 10969 ( +1) ед

+1) ед боевых бронированных машин — 22896 ( +4) ед

+4) ед артиллерийских систем — 29630 ( +13) ед

+13) ед РСЗО — 1425 ( +0) ед

+0) ед средств ПВО — 1188 ( +0) ед

+0) ед самолетов — 416 ( +0) ед

+0) ед вертолетов — 337 ( +0) ед

+0) ед БПЛА оперативно-тактического уровня — 42240 ( +87)

+87) крылатых ракет — 3388 ( +0)

+0) кораблей / катеров — 28 ( +0) ед

+0) ед подводных лодок — 1 ( +0) ед

+0) ед автомобильной техники и автоцистерн — 53284 ( +89) ед

+89) ед специальной техники — 3921 ( +0).

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

Потери России на войне в Украине — что известно

18 апреля российская служба ВВС News написала, что пока Россия ведет переговоры с США о прекращении войны против Украины, ее потери на передовой не сократились, а наоборот, росли еще быстрее.

Согласно сводке Института изучения войны (ISW) за 3 мая, Россия генерирует достаточно сил, чтобы выдержать высокие потери, не снижая приоритетности на любом участке фронта.

3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.

12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.