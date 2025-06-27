Потери россиян в Украине выросли на 970 солдат, четыре бронемашины и 13 артсистем за сутки — Генштаб ВСУ

27 июня, 07:32
Поделиться:
Военнослужащие 30-й ОМБр стреляют из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в сторону российских войск, Донецкая область, 3 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Военнослужащие 30-й ОМБр стреляют из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в сторону российских войск, Донецкая область, 3 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Российские войска потеряли на войне в Украине около 970 солдат за минувшие сутки. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения до 27 июня 2025 года составляют 1 016 720 человек убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

  • танков — 10969 (+1) ед
  • боевых бронированных машин — 22896 (+4) ед
  • артиллерийских систем — 29630 (+13) ед
  • РСЗО — 1425 (+0) ед
  • средств ПВО — 1188 (+0) ед
  • самолетов — 416 (+0) ед
  • вертолетов — 337 (+0) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 42240 (+87)
  • крылатых ракет — 3388 (+0)
  • кораблей / катеров — 28 (+0) ед
  • подводных лодок — 1 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн — 53284 (+89) ед
  • специальной техники — 3921 (+0).

Реклама

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

Потери России на войне в Украине — что известно

18 апреля российская служба ВВС News написала, что пока Россия ведет переговоры с США о прекращении войны против Украины, ее потери на передовой не сократились, а наоборот, росли еще быстрее.

Читайте также:
Три фактора, влияющие на поведение Кремля в войне. Чего хочет достичь Генштаб РФ

Согласно сводке Института изучения войны (ISW) за 3 мая, Россия генерирует достаточно сил, чтобы выдержать высокие потери, не снижая приоритетности на любом участке фронта.

3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.

Читайте также:
Военный эксперт назвал соотношение потерь, при котором Украина сможет рассматривать возможность контрнаступления

12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   российские потери потери врага Война России против Украины Генштаб ВСУ Российская военная техника

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X