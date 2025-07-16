Почти 50 артсистем, два средства ПВО и 1170 солдат: Генштаб обнародовал суточные потери РФ на войне против Украины
Украинские военные за сутки уничтожили 138 единиц российской техники (Фото: Генштаб ВСУ)
За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 1170 своих солдат убитыми и ранеными. Общие потери российской армии по состоянию на среду, 16 июля, составляют ориентировочно 1 037 460 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери россиян в военной технике составляют:
- танков — 11025 (+3) ед;
- боевых бронированных машин — 22995 (+2) ед;
- артиллерийских систем — 30395 (+49) ед;
- РСЗО — 1440 (+0) ед;
- средств ПВО — 1196 (+2) ед;
- самолетов — 421 (+0) ед;
- вертолетов — 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 46164 (+284);
- крылатых ракет — 3491 (+0);
- кораблей/катеров — 28 (+0);
- подводных лодок — 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 55229 (+82);
- специальной техники — 3932 (+0).
12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.
10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.