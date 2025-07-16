Почти 50 артсистем, два средства ПВО и 1170 солдат: Генштаб обнародовал суточные потери РФ на войне против Украины

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 1170 своих солдат убитыми и ранеными. Общие потери российской армии по состоянию на среду, 16 июля, составляют ориентировочно 1 037 460 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

танков — 11025 ( +3) ед;

+3) ед; боевых бронированных машин — 22995 ( +2) ед;

+2) ед; артиллерийских систем — 30395 ( +49) ед;

+49) ед; РСЗО — 1440 ( +0) ед;

+0) ед; средств ПВО — 1196 ( +2) ед;

+2) ед; самолетов — 421 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 340 ( +0);

+0); БПЛА оперативно-тактического уровня — 46164 ( +284);

+284); крылатых ракет — 3491 ( +0);

+0); кораблей/катеров — 28 ( +0);

+0); подводных лодок — 1 ( +0);

+0); автомобильной техники и автоцистерн — 55229 ( +82);

+82); специальной техники — 3932 ( +0).

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.