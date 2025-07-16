Почти 50 артсистем, два средства ПВО и 1170 солдат: Генштаб обнародовал суточные потери РФ на войне против Украины

Украинские военные за сутки уничтожили 138 единиц российской техники (Фото: Генштаб ВСУ)

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 1170 своих солдат убитыми и ранеными. Общие потери российской армии по состоянию на среду, 16 июля, составляют ориентировочно 1 037 460 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

  • танков — 11025 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин — 22995 (+2) ед;
  • артиллерийских систем — 30395 (+49) ед;
  • РСЗО — 1440 (+0) ед;
  • средств ПВО — 1196 (+2) ед;
  • самолетов — 421 (+0) ед;
  • вертолетов — 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 46164 (+284);
  • крылатых ракет — 3491 (+0);
  • кораблей/катеров — 28 (+0);
  • подводных лодок — 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн — 55229 (+82);
  • специальной техники — 3932 (+0).

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.

