Более 500 захватчиков за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России
Разбросанная форма оккупантов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Украинские военные с начала полномасштабной российской агрессии против Украины ликвидировали 114 660 оккупантов, в том числе 530 — в течение пятницы, 13 января.
Об этом утром 14 января сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
В технике Россия имеет следующие потери:
- танки – 3104 (+6);
- боевые бронированные машины – 6173 (+6);
- артиллерийские системы – 2090 (+4);
- реактивные системы залпового огня – 437 (+0);
- средства противовоздушной обороны – 219 (+1);
- самолеты – 286 (+0);
- вертолеты – 276 ( +0);
- беспилотники оперативно-тактического уровня – 1867 (+2);
- крылатые ракеты – 723 (+0);
- корабли / катера – 17 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 4846 (+13);
- специальная техника – 186 (+2).
В ведомстве отметили, что данные уточняются.
По данным Генштаба, украинские военные в течение пятницы, 13 января, отразили атаки россиян в районах 14 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Враг сосредотачивает основные усилия на попытках полного захвата Донецкой области.