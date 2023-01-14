Более 500 захватчиков за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России 14 января, 08:33 Разбросанная форма оккупантов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Украинские военные с начала полномасштабной российской агрессии против Украины ликвидировали 114 660 оккупантов, в том числе 530 — в течение пятницы, 13 января.

Об этом утром 14 января сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В технике Россия имеет следующие потери:

танки – 3104 ( +6);

+6); боевые бронированные машины – 6173 ( +6);

+6); артиллерийские системы – 2090 ( +4);

+4); реактивные системы залпового огня – 437 ( +0);

+0); средства противовоздушной обороны – 219 ( +1);

+1); самолеты – 286 ( +0);

+0); вертолеты – 276 ( +0);

+0); беспилотники оперативно-тактического уровня – 1867 ( +2);

+2); крылатые ракеты – 723 ( +0);

+0); корабли / катера – 17 ( +0);

+0); автомобильная техника и автоцистерны – 4846 ( +13);

+13); специальная техника – 186 ( +2).

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В ведомстве отметили, что данные уточняются.

По данным Генштаба, украинские военные в течение пятницы, 13 января, отразили атаки россиян в районах 14 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Враг сосредотачивает основные усилия на попытках полного захвата Донецкой области.

