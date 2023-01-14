Более 500 захватчиков за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России

14 января, 08:33
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Разбросанная форма оккупантов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Разбросанная форма оккупантов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Украинские военные с начала полномасштабной российской агрессии против Украины ликвидировали 114 660 оккупантов, в том числе 530 — в течение пятницы, 13 января.

Об этом утром 14 января сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В технике Россия имеет следующие потери:

  • танки – 3104 (+6);
  • боевые бронированные машины – 6173 (+6);
  • артиллерийские системы – 2090 (+4);
  • реактивные системы залпового огня – 437 (+0);
  • средства противовоздушной обороны – 219 (+1);
  • самолеты – 286 (+0);
  • вертолеты – 276 ( +0);
  • беспилотники оперативно-тактического уровня – 1867 (+2);
  • крылатые ракеты – 723 (+0);
  • корабли / катера – 17 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4846 (+13);
  • специальная техника – 186 (+2).

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В ведомстве отметили, что данные уточняются.

По данным Генштаба, украинские военные в течение пятницы, 13 января, отразили атаки россиян в районах 14 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Враг сосредотачивает основные усилия на попытках полного захвата Донецкой области.

https://www.youtube.com/embed/8KNkI7i2574
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Оккупант Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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