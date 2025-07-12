Более 1070 солдат и 31 артсистема. Генштаб ВСУ подсчитал потери российской армии за сутки
Военнослужащие 30-й ОМБр стреляют из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в сторону российских войск, Донецкая область, 3 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)
Армия страны-агрессора России потеряла на войне против Украины ориентировочно 1070 военных за последние сутки. Общие боевые потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 032 690 человек, сообщил Генштаб ВСУ в субботу, 12 июля.
Потери россиян в военной технике следующие:
- танков — 11 013 (+0) ед;
- боевых бронированных машин — 22 980 (+1) ед;
- артиллерийских систем — 30 194 (+31) ед;
- РСЗО — 1437 (+0) ед;
- средств ПВО — 1193 (+0) ед;
- самолетов — 421 (+0) ед;
- вертолетов — 340 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 45 248 (+245) ед;
- крылатых ракет — 3459 (+0) ед;
- кораблей / катеров — 28 (+0) ед;
- подводных лодок — 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерны — 54 822 (+90) ед;
- специальной техники — 3929 (+0) ед.
12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.
10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.