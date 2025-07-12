Более 1070 солдат и 31 артсистема. Генштаб ВСУ подсчитал потери российской армии за сутки

Армия страны-агрессора России потеряла на войне против Украины ориентировочно 1070 военных за последние сутки. Общие боевые потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 032 690 человек, сообщил Генштаб ВСУ в субботу, 12 июля.

Потери россиян в военной технике следующие:

танков — 11 013 ( +0) ед;

+0) ед; боевых бронированных машин — 22 980 ( +1) ед;

+1) ед; артиллерийских систем — 30 194 ( +31) ед;

+31) ед; РСЗО — 1437 ( +0) ед;

+0) ед; средств ПВО — 1193 ( +0) ед;

+0) ед; самолетов — 421 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 340 ( +0) ед;

+0) ед; БПЛА оперативно-тактического уровня — 45 248 ( +245) ед;

+245) ед; крылатых ракет — 3459 ( +0) ед;

+0) ед; кораблей / катеров — 28 ( +0) ед;

+0) ед; подводных лодок — 1 ( +0) ед;

+0) ед; автомобильной техники и автоцистерны — 54 822 ( +90) ед;

+90) ед; специальной техники — 3929 ( +0) ед.

Реклама

Инфографика: Генштаб

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.