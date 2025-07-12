Более 1070 солдат и 31 артсистема. Генштаб ВСУ подсчитал потери российской армии за сутки

12 июля, 08:41
Поделиться:
Военнослужащие 30-й ОМБр стреляют из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в сторону российских войск, Донецкая область, 3 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Военнослужащие 30-й ОМБр стреляют из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в сторону российских войск, Донецкая область, 3 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Армия страны-агрессора России потеряла на войне против Украины ориентировочно 1070 военных за последние сутки. Общие боевые потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 032 690 человек, сообщил Генштаб ВСУ в субботу, 12 июля.

Потери россиян в военной технике следующие:

  • танков — 11 013 (+0) ед;
  • боевых бронированных машин — 22 980 (+1) ед;
  • артиллерийских систем — 30 194 (+31) ед;
  • РСЗО — 1437 (+0) ед;
  • средств ПВО — 1193 (+0) ед;
  • самолетов — 421 (+0) ед;
  • вертолетов — 340 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 45 248 (+245) ед;
  • крылатых ракет — 3459 (+0) ед;
  • кораблей / катеров — 28 (+0) ед;
  • подводных лодок — 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерны — 54 822 (+90) ед;
  • специальной техники — 3929 (+0) ед.

Реклама

Инфографика: Генштаб

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   российские потери Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies