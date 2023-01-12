Раненым российским оккупантам катастрофически не хватает мест в больницах захваченной Луганской области, их размещают даже в коридорах — ОВА 12 января, 08:56 Для лечения российских военных на оккупированные территории Украины везут врачей из РФ (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В больницах захваченных населенных пунктов Луганской области раненым российским военным уже не хватает мест, их размещают в коридорах.

Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации в Telegram.

В оккупированном Луганске в здании областной больницы под нужды раненых оккупантов обустроили даже актовый зал. Их также размещают в коридорах медицинских учреждений.

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В местной больнице Марковки дополнительно развернули 100 койко-мест.

Чтобы лечить раненных в боях с ВСУ, свозят медиков из разных регионов России.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 113 тысяч своих военных. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 430 российских оккупантов.

В Луганской области гражданскому населению отказывают в предоставлении медицинских услуг, поскольку все больницы переполнены ранеными российскими военными.



