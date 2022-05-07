«Русская слава» или украинская война? Чего стоила Украине немецкая оккупация в годы Второй мировой 7 мая, 09:50 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською ПО ПРАВУ СИЛЬНОГО: Сбор продовольствия на нужды Рейха в Тараще под Киевом, 1942 год (Фото:Getty Images / Global Images Украина)

Огромные ресурсные потери, понесенные Украиной во Второй мировой войне, еще тогда заставляли западных журналистов предполагать, что счет победы в ней в значительной степени оплатил именно украинский народ. А советская, а впоследствии и российская пропаганда годами преуменьшала такие оценки.

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«Можно сказать, что союзники выиграли войну, но счет оплатила Украина», — писала американская газета The Saturday Evening 27 января 1945 года о предварительных итогах Второй мировой. Автор этих строк — корреспондент издания Эдгар Сноу только что вернулся из СССР и впервые публично сообщил об украинских потерях в войне: по меньшей мере 10 млн жизней, как солдатских, так и мирного населения, и материальный ущерб на $30−40 млрд.

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«Под немецкой оккупацией была только небольшая часть России, — замечал Сноу. — Фактически груз насилия на Восточном фронте ощущался […] особенно в Украине, которую растоптали и терроризировали армии двух жестоких захватчиков: нацистской Германии и советской России».

До капитуляции Германии оставалось три с половиной месяца, когда в Киеве, куда вернулся коммунистический порядок, эти подсчеты американцу озвучили украинские чиновники. Сноу тогда взял интервью у Василия Старченко, заместителя председателя правительства УССР по вопросам сельского хозяйства, и Владимира Валуева, главы Госплана республики. Это были руководители второго эшелона власти, и именно они оперировали реальными данными относительно населения и производственного состояния предприятий.

ОТ НАШЕГО СТОЛА: Разгрузка продуктов из Украины. На обороте фото отмечено, что это первый подарок Эриха Коха доктору Геббельсу, министру пропаганды Рейха, сентябрь 1942 года / Фото: Getty Images / Global Images Украина

Через год Сноу продублировал эти показатели в книге The pattern of soviet power (Способы советской власти). Он сделал это одновременно с обнародованием соответствующих кремлевских подсчетов, которые впервые опубликовал журнал Большевик в феврале 1946-го: общие жертвы по всему СССР признавались на уровне всего 7 млн жизней.

«Вся титаническая борьба, которую некоторые силятся подавать как „русскую славу“, была прежде всего украинской войной», — писал Сноу. И это уже было упреком самому Иосифу Сталину, который 24 мая 1945-го на банкете в Кремле по поводу разгрома Германии пил за здоровье русского народа. «Ибо он заслужил в этой войне звание, если хотите, руководящей силы Советского Союза», — объяснил вождь.

На следующий день газеты запечатлели этот тост не только в головах населения СССР. Он до сих пор сидит в сознании многих мировых политиков.

Информационная пена

Аренда Украины Третьим рейхом на 35 или 99 лет — такая сенсационная новость в мае 1941 года всколыхнула дипломатические круги в Берлине и Москве. Известия о новых, еще не подтвержденных договоренностях Германии с Советским Союзом, как и полагается, сначала появились на страницах европейских газет. Об этом докладывал Владимир Деканозов, посол СССР в Рейхе, своему руководству.

Дипломат называл с десяток изданий, которые сообщали еще и о «германском походе на Индию», для чего Москва разрешила пропустить войска вермахта через территорию Союза. «Об „аренде Украины“ нас вполне серьезно спрашивали турецкие, американские и китайские дипломаты и военные атташе, — извещал Деканозов. — Китайский посол Чен также сказал мне, что об „аренде“ он слышал непосредственно от „солидных“ немцев».

Действительно, в тот момент между Рейхом и СССР продолжались оживленные торговые отношения, которые выглядели вполне союзническими. Однако слухи о таких жестах Москвы в сторону Берлина звучали смешно, потому что Кремль показал еще в 1932-м, как можно выжать из украинских крестьян последнее зерно, чтобы продать его за границу, не прибегая к аренде.

НАДЕЖНЫЙ ПРИСМОТР: Производство сливочного масла в пригороде Киева, 1942 год / Фото: Getty Images / Global Images Украина

Однако публикации, например, сравнение урожаев в Германии и в Украине, которое подала газета для крестьян Nazionalistische Landpost 23 мая, излишне усиливали достоверность планов по «аренде».

В тот же день состоялась пресс-конференция в министерстве иностранных дел Рейха. Рудольф Линкус, заместитель шефа этого ведомства Йоахима Риббентропа, сообщал, что все вопросы журналистов касались только Украины.

Почему немцам понадобилось распускать такие слухи и всякие выдумки ? — спрашивал Деканозов. В конце письма в Москву он предложил свой ответ: «[Чтобы] продемонстрировать трудящимся слабость Советского Союза и безосновательность надежд на него. […] Пресловутая „аренда“ удобна и тем, что она включает в себя положения о слабости и отсталости СССР».

Конечно, эти сенсации оказались информационной пеной, из-за которой агентурные сообщения о настоящем нападении Рейха на Страну советов казались такой же чепухой. Поэтому Кремль продолжал готовить войска к наступательной войне с той же Германией. А это помогло ее руководству обставить московское политбюро, и 19 сентября 1941 солдаты вермахта уже заселялись в гостиницы Киева. До конца октября они овладели Харьковщиной.

Фиктивные планы аренды Украины осуществились сами собой. Открытые же отчеты о плодородии ее земель пригодились оккупационной администрации как ориентир для продовольственных поборов в пользу Рейха.

Напрасные надежды

Сталин пришел в себя от шока после немецкого нападения через две недели и 3 июля призвал народ СССР сражаться с агрессором. В тот же день в Кракове уполномоченный генштаба рейха подкомиссар Эрнст Кундт встретился с лидерами Организации украинских националистов ( ОУН) во главе со Степаном Бандерой. Разговор заявлался как частный, но походил на допрос.

Немецкая сторона пыталась выяснить авторство Акта восстановления Украинского государства, провозглашенного тремя днями ранее во Львове. Бандера подтвердил свои распоряжения, заверив, что выдал их без консультаций с немцами и ссылался «только на мандат, полученный от украинцев».

«Строительство украинской жизни может быть реализовано только украинцами на обитаемой ими территории, — продолжал руководитель ОУН. — Я думаю, что временно это возможно во взаимопонимании с немцами».

Kундт завершил встречу словами: «Только сам Гитлер решает, что там будет происходить». Через два дня тайная полиция Рейха (гестапо) арестовала Бандеру, главу правительства Ярослава Стецько и еще 300 оуновцев, а 15 из них расстреляли.

СМЕНА ОККУПАНТОВ: Жители Донецка (тогда — Сталино) знакомятся с нацистским руководством города, осень 1941 года / Фото: Getty Images / Global Images Украина

А решение Гитлера прозвучало в начале сентября. «Украина была спасена [от большевизма] благодаря немецкой крови, и по этой причине Германия сохраняет за собой право распоряжаться этими территориями согласно общим политическим потребностям», — указал фюрер министру по вопросам оккупированных восточных территорий Альфреду Розенбергу.

В те же дни состоялось и назначение Эриха Коха рейхскомиссаром Украины, избравшим для своей резиденции Ровно. Вернер Кеппен, референт Гитлера, после соответствующего совещания записал: «В главном штабе фюрера отношение к Коху очень приветливое. Все считают его „вторым Сталиным“, который сможет как можно лучше выполнить свою задачу».

По образцам Кремля

Гитлер откровенно восхищался хозяином Кремля. Во время ужина в генштабе 29 сентября он заявил: «Сталин — один из величайших современников, поскольку ему удалось, правда, благодаря суровейшему принуждению, выковать государство из этого семейства кроликов».

Об Украине же фюрер тогда постоянно говорил как о «замечательной земле, которая из-за недостаточной эксплуатации, практикуемой по сей день, не дала максимума, который могла бы дать при немецком управлении».

«Где еще существует регион, в котором выплавляли бы железо более высокого качества, чем украинское? Где можно найти больше никеля, угля, молибдена? У Украины есть такие запасы марганца, что даже Америка идет туда за поставками», — записал слова Гитлера 16 октября Кеппен.

ОТ НАШЕГО СТОЛА: Разгрузка продуктов из Украины. На обороте фото отмечено, что это первый подарок Эриха Коха доктору Геббельсу, министру пропаганды Рейха, сентябрь 1942 года / Фото: Getty Images / Global Images Украина

Приступив к управлению Украиной, Кох решил не распускать колхозы, поскольку они оказались наиболее совершенным способом эксплуатации крестьян. Осталась и советская система оплаты — трудодни.

«В нескольких районах немцы поделили землю, но потом забирали почти весь урожай. Крестьян делали крепостными, — объяснял в январе 1945-го Старченко американцу Сноу. — В большинстве случаев колхозы никогда не распускались». И неизвестно, осознавал ли советский чиновник, что его слова описывали также и сталинскую систему — через три года после этого интервью 44-летний Старченко внезапно умер.

По словам голландского историка Карела Беркгоффа, оккупированные города Гитлер ненавидел и считал их рассадниками большевизма и русскости. Немцы никогда не должны были там селиться, и солдатам вермахта предписывалось жить в казармах вне городов.

Осенью 1941-го в Киеве и Харькове местные активисты, связанные с ОУН, пытались создать хоть какое-то самоуправление. Оккупационные власти даже признали Александра Оглоблина и Алексея Крамаренко бургомистрами в этих двух городах. Однако их полномочий не хватало даже для решения коммунальных вопросов. Относительно обеспечения горожан пищей — и подавно. Под страхом расстрела крестьянам запрещалось вывозить продукты в города даже на базары.

СОМНИТЕЛЬНЫЙ ВЫТОРГ: Мебельный рынок в голодном Харькове, январь 1942 года / Фото: Getty Images / Global Images Украина

«Киев из объятий одного бандита перешел в объятия другого, не менее безжалостного», — писал вскоре после уничтожения еврейского населения в Бабьем Яру врач-рентгенолог Федор Богатырчук. Он по поручению ОУН возглавил Украинский Красный крест (УЧХ), который подпольно собирал одежду и продукты для приютов и советских военнопленных. Когда же подручные Коха обнаружили, что амбары УКХ наполнены гораздо больше оккупационных, Бондарчука на две недели забрало гестапо. В Киеве эта полиция поселилась в доме своего советского аналога — НКВД.

Втайне же активисты разгромленного УКХ продолжали собирать помощь нуждавшимся. Исследователь Виктор Моренец недавно опубликовал архивные отчеты о таких пожертвованиях. В марте 1942 жители только двух сел на Черниговщине — Горбового и Тереховки — собрали почти 2 тыс. рублей, 73 рубашки, 22 м полотна, с полтысячи яиц.

В том же году началась депортация украинцев на принудительные работы в Рейх. Правда, в первых эшелонах с трудовыми ресурсами из Харькова, Киева и Донецка (тогда — Сталино) ехали добровольцы. В первые месяцы 1942 года таких собралось около 100 тыс. В Германию их толкал неслыханный голод в городах и обещания достойного заработка и благополучия.

Однако первые же письма добровольцев на родину оттолкнули желающих. В марте биржи труда уже созывали будущих остарбайтеров запугиваниями: за каждого, кто отказывался ехать на работу в Рейх, власти силой забирали двух членов его семьи.

МНИМОЕ СЧАСТЬЕ: Украинские женщины на принудительных работах в Рейхе, 1942 год. Троих девушек в одинаковых вышиванках немецкий фотограф выбрал для пропаганды хороших условий труда / Фото: Getty Images / Global Images Украина

А в августе в Германию под видом гастролей выехала капелла бандуристов во главе с Григорием Китастым. Вместо этого артистов отвезли в лагерь невольников Шупен-43 в Гамбурге, где их заставили производить детали для подводных лодок.

Немецкая кровь

В начале июня 1942 года Гитлер неожиданно посетил Полтаву с инспекцией войска перед наступлением на Сталинград. Как отметил Генри Пиккер, который в свите фюрера записывал его застольные речи, главу Рейха поразило большое количество «голубоглазых блондинок, напомнивших ему фотографии норвежек или даже голландок, которые он видел, выдавая разрешения на браки с немцами».

" [Гитлер] пришел к выводу, что эти черты были следами готов германских племен, живших здесь в четвертом веке", — пишет Беркгофф.

Следовательно, с осени того года начался стремительный поиск немецких корней в оккупированной Украине. В ноябре профессор Оскар Венднагель из штаба Розенберга организовал в Харькове выставку археологических находок из украинских музеев. Они должны были доказать цивилизационное влияние германцев на здешнее славянское население. Центром экспозиции стала строка из Слова о полку Игореве — Это готские красны девы пели на берегу синего моря. О том, что этот памятник «древней» письменности был подделкой XVIII века, тогда еще никто и не догадывался. Однако Венднагель трубил, что государственность в украинские земли принесли викинги, то есть северные германцы, и теперь Третий рейх вернул себе должное.

НОВЕЙШЕЕ РАБСТВО: Молодежь Бахмута (тогда — Артемовска) загоняют в вагоны для скота, чтобы доставить в Рейх на работу, 1942 год / Фото: УИНП

Местная интеллигенция на этом фоне ждала от оккупантов определенной приверженности к украинцам. Но сказывалась она в лучшем случае, как с бандуристами Китастого, их удалось освободить, но без права вернуться на родину, и капелла выступала перед украинцами в таких же лагерях.

В итоге, до возвращения советской власти в довоенные границы на принудительные работы немцы вывезли около 2,5 млн украинцев. Ошеломляли и подсчеты населения после капитуляции Германии — с 41 млн ( данные к началу 1941-го) Украина потеряла 14 млн своих граждан.

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