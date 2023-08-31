Данилов опроверг данные западных СМИ о 70 тысячах погибших украинских военных с начала большой войны с РФ 31 августа, 14:56 Данилов заявил, что западные журналисты распространяют обманчивую информацию о потерях Украины в войне с РФ (Фото:СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов опроверг информацию NYT о том, что потери Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уже составили 70 тысяч погибших военных.

Об этом он сказал в интервью Welt.

По словам Данилова, эта информация абсолютно не соответствует действительности, а те, кто называет такие цифры, не владеют ситуацией в стране.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что в Украине не такая большая армия, чтобы говорить о таких цифрах.

«Видимо, те, кто привел такие цифры, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране. Почему авторитетные журналисты распространяют такую обманчивую информацию о наших потерях, мне непонятно», — резюмировал Данилов.

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В начале года министр обороны Украины Алексей Резников озвучил ежедневные потери ВСУ и войск РФ на войне. Тогда он заявил, что каждый день в Украине ликвидируют «примерно 500−600» российских военных. В то же время, по словам министра обороны, ВСУ теряют в десять раз меньше человек.

После начала контрнаступления ВСУ командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявлял, что потери оккупационной армии РФ часто в восемь-десять раз превышают потери украинской армии.

В мае президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что у власти есть все цифры потерь украинской армии в войне с РФ, но не раскрывать эту информацию — общее решение всех военных.





