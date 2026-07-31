Зеленский заявил, что Украина потеряла около 50 тысяч военных погибшими с начала полномасштабной войны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России Украина потеряла около 50 тысяч военнослужащих погибшими. Об этом он заявил в интервью Fox News , опубликованном в пятницу, 31 июля.

«Я не хочу быть слишком откровенным в этом вопросе, так как россияне поймут, что происходит с нашей армией. Итак, у нас около 50 тысяч погибших военных и около 400 тысяч раненых», — сообщил президент, отвечая на вопрос журналиста об украинских потерях.

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Зеленский уточнил, что также есть большое количество пропавших без вести.

Что касается России, то оккупационная армия, по словам Зеленского, с начала полномасштабной войны в Украине потеряла 1,6 млн военнослужащих, в том числе около 700 тысяч — убитыми.

Президент добавил, что Украина не проиграет эту войну, а Россия её не выиграет.

В феврале 2026 года Зеленский заявлял, что с начала полномасштабной войны РФ погибли 55 тысяч украинских военнослужащих.

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 31 июля сообщил, что Россия потеряла в общей сложности около 1,45 млн военнослужащих убитыми и ранеными, из них ориентировочно 1340 — за последние сутки.