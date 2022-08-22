«Мы их косили пачками». Данилов объяснил, почему потери оккупантов в пять раз больше, чем у ВСУ

22 августа, 22:01
Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему потери российских оккупантов в пять раз больше, чем у украинской армии.

В эфире 24 канала он отметил, что все, кто имеют отношение к военному делу, понимают, что атакующая сторона теряет намного больше.

«Я могу напомнить, что начиная с 24 февраля, мы их здесь косили пачками. Особенно под Киевом и в других наших областях», — сказал он.

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Данилов отметил, что в РФ нет семей, которые «не слышали бы, что где-то кто-то погиб или получил ранения на территории Украины».

«То, что на сегодняшний день 1 к 5, — это абсолютно те цифры, которым можно доверять и понимать, что оно так и есть», — отметил Данилов.

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Ранее главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сказал, в войне с РФ погибли около 9 тысяч украинских героев.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор потеряла 45,4 тыс. личного состава.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   СНБО Российские войска Войска РФ Алексей Данилов Валерий Залужный Боевые потери российские потери

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