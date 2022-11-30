Оценка фон дер Ляйен и реакция Украины. Главе Еврокомиссии пришлось отозвать заявление о потерях ВСУ в 100 тыс. человек: что произошло 30 ноября, 14:20 Сюжет В пресс-службе Еврокомиссии впоследствии уточнили, что озвученная Урсулой фон дер Ляйен цифра была «внешней оценкой» и отредактировали ее речь (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В среду, 30 ноября, в важной речи об ответственности России за преступления в Украине глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила неподтвержденную цифру потерь украинской армии, которую впоследствии убрали из официального видео и текста выступления.

НВ объясняет, что произошло, какая информация о потерях ВСУ в войне против России является актуальной и какой более важный посыл Урсулы фон дер Ляйен едва не затмила эта ситуация.

Видео дня

Речь Урсулы фон дер Ляйен: о чем шла речь в оценке потерь Украины в 100 тыс.

30 ноября на официальных страницах Еврокомиссии — на сайте и в Twitter — были обнародованы видео и текст новой речи Урсулы фон дер Ляйен. Она должна была стать важным шагом в поддержку Украины: глава Еврокомиссии предложила создать специализированный суд для расследования преступления агрессии России против Украины. По ее словам, хотя ЕС продолжает поддерживать усилия Международного уголовного суда в Гааге в этом направлении, Еврокомиссия призывает создать еще и отдельный трибунал по России — специальный суд при поддержке ООН «для расследования и уголовного преследования» тех преступлений, которые РФ совершила в Украине.

Приводя примеры таких преступлений, фон дер Ляйен упомянула о трагедии Бучи, а также — в первой версии речи — очертила потери Украины в войне так: «Согласно оценкам, на сегодняшний день было убито [have been killed] более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных». Источник таких «оценок» глава Еврокомиссии не уточнила.

Однако когда противоречивая оценка о 100 тыс. погибших военных ВСУ распространилась в украинских и мировых новостных лентах, пресс-служба Еврокомиссии откорректировала речь фон дер Ляйен. Как из текста, так и из видео выступления европейской чиновницы изъяли предложение о потерях Украины, а твит с видеозаписью был удален и опубликован повторно в сокращенном варианте.

Впоследствии Дана Шпинант, глава политических коммуникаций Еврокомиссии и заместитель пресс-секретаря этого органа, дополнительно прокомментировала такие правки.

«Большая благодарность тем, кто указал на неточность цифр в предыдущей версии этого видео, — написала она о речи фон дер Ляен. — Использованная оценка из внешних источников должна была касаться потерь [англ. casualitites], то есть как убитых, так и раненых, и была призвана показать жестокость России».

В изначальной речи глава Еврокомиссии использовала цифру потерь Украины в войне, чтобы подчеркнуть «смерть, опустошения и невыразимые страдания», которые принесло Украине российское вторжение. «Россия должна заплатить за свои ужасные преступления, в частности, за преступление агрессии против суверенного государства», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также оценила ущерб, нанесенный Украине, в 600 миллиардов евро, а потому подчеркнула, что Россия «должна заплатить также финансово за принесенное ею опустошение». Москва и ее олигархи «должны возместить Украине убытки и покрыть расходы по восстановлению страны», настаивает глава ЕК. «У нас есть средства заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 млрд. евро резервов Центробанка России и заморозили 19 млрд. евро денег российских олигархов», — напомнила Урсула фон дер Ляйен.

Как комментируют слова фон дер Ляйен в Украине

Представитель президента Украины Сергей Никифоров в комментарии Суспільному отметил, что достоверную информацию о потерях ВСУ в войне против России должен озвучивать только Главнокомандующий, министр обороны или Верховный главнокомандующий Украины.

Президент Владимир Зеленский обнародует официальные данные, «когда придет подходящий момент», заверил Никифоров, ведь это чувствительная информация.



Руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник 30 ноября отдельно прокомментировал УП цифру потерь в 100 тыс. человек с украинской стороны, которую озвучила фон дер Ляйен.



«Мы не можем подтвердить эту цифру. Акцентируем, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф с ограничением на обнародование. В то же время, если озвученное главой Еврокомиссии позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем лишь поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказанию для тех, кто устроил геноцид украинского народа», — подчеркнул Сеник.

Где еще упоминалась цифра потерь ВСУ в 100 тыс. и подтверждает ли ее Украина

Хотя Урсула фон дер Ляйен не назвала источник озвученной цифры потерь Украины, которую позже изъяли из ее речи, указание пресс-службы Еврокомиссии на «внешнюю оценку» может свидетельствовать о том, что она связана с недавним заявлением генерала Марка Милли, главы Объединенного комитета начальников штабов в США.

9 ноября Милли сообщил, что потери российских военных в Украине превысили 100 тысяч убитых и раненых и отметил, что украинские Вооруженные силы, «вероятно», понесли такие же потери. Эта цифра с тех пор циркулирует в американских СМИ. В частности, в новом репортаже New York Times из Бахмута от 27 ноября сказано так: «По оценке представителей Минобороны США, Россия и Украина потеряли каждая около 100 000 раненых и убитых в течение войны, хотя эти цифры невозможно проверить».

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя оценку Марка Милли, не подтвердил эту цифру. «Со стороны российской мы подтверждаем это 100%. С нашей стороны, это не совсем соответствует действительности», — сказал он.

Об ином соотношении потерь по сравнению с оценкой Милли не раз говорил и президент Украины Владимир Зеленский. 11 ноября он заявил, что потери России в войне против Украины в десять раз превышают украинские.

По информации Генштаба ВСУ по состоянию на 30 ноября, за 280 дней войны российские оккупанты потеряли в Украине уже почти 89 тысяч своих военных и более 18 тысяч единиц военной техники.

Количество раненых обычно в два-три раза больше погибших, по оценкам военных экспертов и бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.

