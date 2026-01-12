Россия начала убивать больше гражданских в Украине после начала мирных инициатив Трампа — Bloomberg
Россия резко активизировала атаки на гражданское население Украины (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)
Россия резко активизировала атаки на гражданское население Украины после того, как президент США Дональд Трамп начал усилия по прекращению войны, сообщает Bloomberg.
Ссылаясь на первую комплексную оценку потерь среди гражданских в 2025 году, подготовленную европейскими правительствами, журналисты сообщают, что в 2025 году в результате российских атак погибли около 2 400 украинских гражданских лиц, еще почти 12 тысяч получили ранения.
Это почти на 30% больше, чем в 2024 году. Данные не были обнародованы публично, однако согласуются с информацией Мониторинговой миссии ООН в Украине.
В отчете европейских правительств общее количество погибших гражданских лиц в Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года оценивается примерно в 15 тысяч человек, еще более 40 000 получили ранения. Отмечается, что погибли 758 украинских детей, еще 2 445 были ранены.
В оценке не указываются мотивы РФ, однако отмечается, что масштабы атак росли каждый раз, когда администрация Трампа пыталась продвинуть мирные переговоры. В Кремле не предоставили оперативного комментария на запрос Bloomberg.
По данным отчета, более 2 000 гражданских лиц погибли в 2025 году после телефонного разговора Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в марте, во время которого лидеры договорились начать переговоры о прекращении огня. Также отмечается, что Россия осуществила 40 крупнейших авиационных атак за все время войны в месяце после участия своих представителей в первых за три года прямых переговорах с украинской стороной в мае.
Во второй половине года, преимущественно после встречи Трампа с Путиным в августе в Анкоридже на Аляске, Россия запускала в среднем 5 300 дронов по Украине ежемесячно, что более чем в пять раз превышает средний месячный показатель 2024 года. После появления в ноябре сообщений о 28-пунктном плане прекращения войны, разработанном американскими и российскими чиновниками, РФ выпустила по украинским городам более 9 000 дронов и 350 ракет, в результате чего погибли более 220 гражданских лиц.
Bloomberg отмечает, что подсчет количества жертв войны остается сложным. В то же время данные европейских правительств совпадают с последними цифрами ООН, которая сообщила о 2 514 погибших и 12 142 раненых гражданских, при этом непропорционально сильно пострадали пожилые люди, которые остаются в прифронтовых селах.
Европейские чиновники сообщили Bloomberg, что эти цифры свидетельствуют о том, что Путин не воспринимает мирные переговоры всерьез, а также могут указывать на попытку Кремля усилить свои позиции на переговорах, демонстрируя готовность к эскалации и подрыву морального духа украинцев.