Россия резко активизировала атаки на гражданское население Украины после того, как президент США Дональд Трамп начал усилия по прекращению войны, сообщает Bloomberg .

Ссылаясь на первую комплексную оценку потерь среди гражданских в 2025 году, подготовленную европейскими правительствами, журналисты сообщают, что в 2025 году в результате российских атак погибли около 2 400 украинских гражданских лиц, еще почти 12 тысяч получили ранения.

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Это почти на 30% больше, чем в 2024 году. Данные не были обнародованы публично, однако согласуются с информацией Мониторинговой миссии ООН в Украине.

В отчете европейских правительств общее количество погибших гражданских лиц в Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года оценивается примерно в 15 тысяч человек, еще более 40 000 получили ранения. Отмечается, что погибли 758 украинских детей, еще 2 445 были ранены.

В оценке не указываются мотивы РФ, однако отмечается, что масштабы атак росли каждый раз, когда администрация Трампа пыталась продвинуть мирные переговоры. В Кремле не предоставили оперативного комментария на запрос Bloomberg.

По данным отчета, более 2 000 гражданских лиц погибли в 2025 году после телефонного разговора Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в марте, во время которого лидеры договорились начать переговоры о прекращении огня. Также отмечается, что Россия осуществила 40 крупнейших авиационных атак за все время войны в месяце после участия своих представителей в первых за три года прямых переговорах с украинской стороной в мае.

Инфографика: NV

Во второй половине года, преимущественно после встречи Трампа с Путиным в августе в Анкоридже на Аляске, Россия запускала в среднем 5 300 дронов по Украине ежемесячно, что более чем в пять раз превышает средний месячный показатель 2024 года. После появления в ноябре сообщений о 28-пунктном плане прекращения войны, разработанном американскими и российскими чиновниками, РФ выпустила по украинским городам более 9 000 дронов и 350 ракет, в результате чего погибли более 220 гражданских лиц.

Bloomberg отмечает, что подсчет количества жертв войны остается сложным. В то же время данные европейских правительств совпадают с последними цифрами ООН, которая сообщила о 2 514 погибших и 12 142 раненых гражданских, при этом непропорционально сильно пострадали пожилые люди, которые остаются в прифронтовых селах.

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Европейские чиновники сообщили Bloomberg, что эти цифры свидетельствуют о том, что Путин не воспринимает мирные переговоры всерьез, а также могут указывать на попытку Кремля усилить свои позиции на переговорах, демонстрируя готовность к эскалации и подрыву морального духа украинцев.