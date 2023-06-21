Реальные цифры значительно выше. В ООН назвали количество погибших гражданских с начала полномасштабного вторжения России 21 июня, 12:00 В ООН назвали количество погибших гражданских с начала полномасштабного вторжения (Фото:Алекс Бабенко/File Photo/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года погибло 8983 гражданских лиц. Ранения получили 15 442 человека.

Об этом сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

На территории, которая контролировалась Украиной, зафиксировано 6979 погибших и 12 703 раненых.

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На оккупированных Россией территориях — 2004 погибших и 2739 раненых.

По словам органа, реальное количество потерь среди гражданских лиц значительно выше, поскольку информация из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, поступает с задержкой и требует подтверждения, в частности в Мариуполе, Лисичанске, Попасной и Северодонецке.

Сообщается, что только за май 2023 года зафиксировано 145 погибших и 576 раненых в 168 населенных пунктах на территории, контролируемой Украиной.

На оккупированных территориях погибло 29 человек, 108 получили ранения в 17 населенных пунктах.

Больше всего пострадавших зафиксировано в результате действия взрывного оружия с большой зоной поражения: 161 погибший и 642 раненых.

От мин и взрывоопасных предметов погибло 13 и ранено 42 человека.

Ранее ООН приводили данные, что с 24 февраля 2022 года по 26 февраля 2023 года среди гражданского населения Украины зафиксировано 8101 случаев смерти, 13 479 человек получили ранения.