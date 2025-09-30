«Наработали схему». Начальник штурмовых войск ВСУ рассказал, как можно уменьшить потери на поле боя

Потери, которые несут украинские защитники на поле боя , можно уменьшить, осуществляя не пассивную, а активную оборону, заявил начальник управления штурмовых войск Валентин Манько.

«Сейчас мы наработали такую схему, при которой я хочу перевести всю нашу оборону из пассивной в активную, только так мы сможем нести еще меньшие потери. Плюс еще есть другие аспекты, например, с „килл-зонами“ и всем остальным», — сообщил Манько в интервью ВВС News Украина.

Реклама

Он уточнил, что речь идет не только о контрударах.

«Не только контратаковать, а просто проводить постоянные штурмы, активные действия с перемещением личного состава пехотного, который стоит в полосах. Потому что если противник понял, где твоя позиция, то он тебя однозначно там убьет», — подчеркнул Валентин Манько.

По его словам, украинские защитники действуют так же — обнаружив позицию врага, удары будут осуществляться до ее полного уничтожения и ликвидации оккупантов.

Он также возразил, что штурмовые войска имеют наивысший приоритет при пополнении мобилизованными.

«Это неправда», — сообщил Манько.

4 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил новые данные о количестве потерь среди украинских военных с начала полномасштабной войны. По его словам, с тех пор в войне против РФ погибли 45 100 военных.

Он также отметил, что тысячи военных пропали без вести.

12 августа Зеленский, комментируя суточные потери на фронте, заявил, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

Глава государства отметил, что такая тенденция наблюдается регулярно. В качестве примера он привел данные о потерях за 11 августа.

«Приведу пример вчерашнего дня, в целом примерно так: у РФ тысяча потерь в сутки, это 500 убитых и 500 раненых. Я сейчас не говорю, что там есть 10 пленных и так далее. Если точнее — 968 потерь в России, убитых 531 и 428 раненых, девять в плену», — отмечал президент.